強信-KY去年獲利衰退逾7成 EPS 1.12元 產業需求復甦

縫紉刀具及自動化配件廠強信 - KY(4560-TW) 去年受疫情及不利匯率影響，全年稅後純益 7620 萬元，年減 73.85%，每股純益爲 1.12 元，但公司指出，觀察產業需求變化，市場需求已自 2020 年第四季起走揚，公司目前訂單能見度明朗，可達上半年。

強信 - KY 2020 全年合併營收 12.57 億元，毛利率 36.24%，年減 2.24 個百分點，稅後純益爲 7620 萬元，年減 73.85%，每股純益爲 1.12 元。

強信 - KY 去年第四季起產業明顯復甦，市場能見度提高，今年營運目標將著重於深耕縫紉機品牌原廠與經銷商市占率，同時持續不斷開發自動裝置種類應用，期帶動營運表現重回疫情水準。

強信 - KY 以自有品牌「STRONG H」深耕專業工業用縫紉機零組件市場，主要客戶包含重機（JUKI）、高林股、兄弟 brother、杰克等全球知名縫紉機原廠，全球前 10 大工業縫紉機廠中有 8 家為強信客戶。

強信 2020 年產品銷售比重依序為刀具類 56％、針位組 8％、自動裝置 8％與其他 28％，涵蓋工業縫紉機所需主要零組件，2020 年銷售區域以中國為主，占出貨量約 8 成，則由於中國成衣紡織產業率先復甦所致。

強信 - KY 主管指出，2020 年全球成衣紡織產業急凍，不過現已見產業景氣強勁復甦，自去年第四季起，出貨表現明顯進入 V 型反轉走勢，主因後疫情時代成衣紡織廠陸續復工後，相關刀具、針位組等零組件耗材經過一季的去庫存後，已降至安全水位以下，而目前成衣紡織廠稼動率居高不下，備貨意願轉趨積極，加上工業縫紉機原廠在成衣紡織產業景氣回溫下，亦同步加大下單力道，公司目前訂單能見度明朗，可達上半年，目前的訂單能見度遠優於歷來過往。

此外，在全球疫情逐漸趨緩下，海外訂單亦逐步回升，除中國市場持續居於高檔，包括印度、土耳其與孟加拉等市場訂單已見曙光，產業秩序陸續回到正常軌道。 強信表示，目前訂單量與實際出貨情況仍存在差距，主要由於中國境內普遍仍發生缺工問題，近年來公司內部持續提高生產自動化，公司本身缺工問題不大，主要在部份上游供應商受此影響致供貨短缺，惟農曆新年後的招工情況已恢復。

展望 2021 年，強信從去年的保守態度轉為審慎樂觀，成衣紡織產業復甦力道強勁，全球需求不斷成長，目前的訂單能見度遠優於歷來過往，且公司評估並未明顯存在超額訂單情形，種種跡象均有助於強信擺脫 2020 年營運低潮，重回成長軌道；強信亦積極開發自動裝置種類應用，為客戶提供更完善的縫紉工藝解決方案，包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統、針織智能自動化設備，並拓展刀類產品在其他高階精密領域的應用，以自身堅強研發動能，提升強信未來產業競爭優勢。