強信-KY受惠成衣廠稼動率提升 出貨熱度可延伸至Q2

縫紉機刀具及自動化零組件廠強信 - KY(4560-TW) 今年以來接單強勁，1 月營收 1.24 億元，月減 9.01%，年增率 59.6%，強信 - KY 主管指出，以目前中國需求回升，與海外印度訂單挹注，出貨、營收動能可望延續至第二季。

強信 - KY 1 月營收 1.24 億元，為連四個月保持年成長表現，主要受惠中國需求回升與海外印度訂單挹注，目前在手訂單與實際出貨產能相差約 20%，公司因應農曆春節已提早開工加班因應，強信預估，以目前訂單狀況來看，第一季可望維持傳統旺季，出貨熱度可延續至第二季，帶動營運淡季不淡。

強信 - KY 主管指出，訂單需求主要來自成衣廠稼動率攀升，帶動耗材需求量成長，以及工業縫紉品牌整機廠在庫存水位偏低下持續回補，挹注強信訂單不間斷，能見度已能看到第二季中。

強信進一步表示，目前中國仍存在缺工問題，導致強信實際出貨僅達訂單量的 80%，為因應出貨需求，公司提前開工，預估出貨可望延續至第二季，公司也雄加快內部自動化程度，以期能降低人力需求，衝刺生產效能。

此外，近幾年投入開發的新產品包括縫紉機厚料刀具與量大通用款針位組，在此次出貨亦已扮演愈形重要角色，顯示公司重視研發逐漸看見成效。

強信 - KY 2020 年全年營收 12.72 億元，年減 23.13%。