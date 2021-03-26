盤前財經大事搶先讀2021年03月26日

今日操盤前瞻

台灣 2 月景氣燈號

法說會：仁寶

除權息：春雨、普鴻

就業復甦強勁 Fed 官員估失業率將先達標 通膨才是升息關鍵

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四更清楚說明縮減購債計畫的作法，市場有一派解讀他的立場似乎轉鷹，聯準會幾位官員同日也紛紛表示就業表現有望早早達標，不過對通膨的看法仍有所分歧。閱讀全文...

明年升息有譜？鮑爾轉鷹：將減少債券購買

週四 (25 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾受訪時表示，隨著經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少債券購買。市場人士預估，鮑爾此言意味，聯準會可能即將從寬鬆政策轉為鷹派，明年升息機率會變高。閱讀全文...

鴻海 MIH 會員大會登場 電動大巴、C 級距電動車 明後年量產上市

鴻海 (2317-TW) 創立的 MIH 聯盟首屆會員大會昨 (25) 日登場，MIH 執行長鄭顯聰也宣布，預計 10 月鴻海科技日將發表新一代開發工具 New EVKit，而外界關注產品時程，他透露，電動大巴 (E-Bus)、C 級距電動車 (Model C) 將分別在 2022、2023 年量產上市。閱讀全文...

新纖紡纖訂單爆滿 瓶用酯粒迎旺季 總座：春天來了

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓昨 (25) 日表示，上半年紡纖訂單爆滿，瓶用聚酯第二季也進入旺季，加上工業固聚、工業用絲回溫翻轉，羅時銓直言「新纖的春天要來了」，今年本業將優於去年，訂單出貨比大於 1 。閱讀全文...

和碩擬配 4.5 元股利 三大產品線需求旺今年拚逐季成長

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (25) 日召開法說，展望今年，總經理暨執行長廖賜政表示，今年資訊、通訊、消費等三大產品線都看不到烏雲，市場需求可望維持強勁，短期半導體、零組件仍是挑戰；和碩也公告去年盈餘分配，每股擬配 4.5 元現金股利，以今日收盤價 75.7 元計算，現金殖利率 5.94%。閱讀全文...

VIZIO 在美掛牌 瑞軒潛在持股獲利逾 70 億元

瑞軒 (2489-TW) 轉投資美國智慧電視品牌 VIZIO 將在北美時間 25 日掛牌上市，發行價格每股 21 美元，瑞軒表示，將在 VIZIO 上市後依市場價格調整反應業外評價利益，並認列在首季業外獲利，依瑞軒目前持股計算，潛在持股收益達 2.45 億美元 (約新台幣 70.25 億元)，可望挹注 EPS 約 8.67 元。閱讀全文...