〈台股盤前要聞〉MIH電動大巴明年量產、新纖訂單滿手迎春天 今日必看財經新聞

台股盤前關注重大產業、財經消息，鴻海舉辦首屆 MIH 聯盟會員大會，電動大巴、C 級距電動車預計分別在 2022、2023 年量產上市；新纖透露，上半年紡纖訂單爆滿，今年本業將優於去年；和碩三大產品線需求看旺，今年拚逐季成長，每股擬配發 4.5 元現金股利。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

鴻海 MIH 會員大會登場 電動大巴、C 級距電動車 明後年量產上市

鴻海 (2317-TW) 創立的 MIH 聯盟首屆會員大會昨 (25) 日登場，MIH 執行長鄭顯聰也宣布，預計 10 月鴻海科技日將發表新一代開發工具 New EVKit，而外界關注產品時程，他透露，電動大巴 (E-Bus)、C 級距電動車 (Model C) 將分別在 2022、2023 年量產上市。閱讀全文...

新纖紡纖訂單爆滿 瓶用酯粒迎旺季 總座：春天來了

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓昨 (25) 日表示，上半年紡纖訂單爆滿，瓶用聚酯第二季也進入旺季，加上工業固聚、工業用絲回溫翻轉，羅時銓直言「新纖的春天要來了」，今年本業將優於去年，訂單出貨比大於 1 。閱讀全文...

和碩擬配 4.5 元股利 三大產品線需求旺今年拚逐季成長

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (25) 日召開法說，展望今年，總經理暨執行長廖賜政表示，今年資訊、通訊、消費等三大產品線都看不到烏雲，市場需求可望維持強勁，短期半導體、零組件仍是挑戰；和碩也公告去年盈餘分配，每股擬配 4.5 元現金股利，以今日收盤價 75.7 元計算，現金殖利率 5.94%。閱讀全文...

VIZIO 在美掛牌 瑞軒潛在持股獲利逾 70 億元

瑞軒 (2489-TW) 轉投資美國智慧電視品牌 VIZIO 將在北美時間 25 日掛牌上市，發行價格每股 21 美元，瑞軒表示，將在 VIZIO 上市後依市場價格調整反應業外評價利益，並認列在首季業外獲利，依瑞軒目前持股計算，潛在持股收益達 2.45 億美元 (約新台幣 70.25 億元)，可望挹注 EPS 約 8.67 元。閱讀全文...

【郭恭克專欄】二條件有利台股伺機再起

受美股那斯達克、費城半導指數自 2 月的歷史高點拉回整理牽引，外資大量賣超台股最大權值股台積電，2021 年初至 3 月 25 日合計賣超台股高達 3706 億。不過，優異的經濟基本面，加上持續攀高的流動性資金水位，並不構成台股由多頭循環轉向空頭循環的客觀條件。閱讀全文...

徐旭東：未來兩、三年經濟進入成長期

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東昨 (25) 日參觀 2021 智慧城市展，對於未來景氣看法，他表示，全球經濟經過新冠疫情後，未來兩、三年將走向成長期，且看不出來有低迷的時候，惟全球供應鏈重整仍是挑戰。閱讀全文...

晶圓代工漲不停，黃崇仁：4 月再啟動新一波漲價

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 銅鑼 12 吋晶圓廠昨 (25) 日動土興建，董事長黃崇仁表示，所有產品線產能都很滿，目前看來至少會吃緊到明年底，而去年以來代工價格已調漲 30-40%，4 月可望再啟動新一波漲價；此外，力積電預計 6 月申請上市，最快 10 月可望掛牌。閱讀全文...

中信金今年整體獲利可望回升 現金殖利率維持 4-5%

中信金 (2891-TW) 昨 (25) 日舉行線上法說會，財務長邱雅玲提出今 (2021) 年個金與法金的營運策略，預期中信金今年在全球景氣復甦，期待資產品質回穩下，獲利可望回升。至於股利配發率則維持在 5 成上下，現金殖利率約落在 4-5%。閱讀全文...

2 月製造業營業氣候終結連 9 升 但看好未來半年廠商比例已過半

台灣經濟研究院公布 2 月營業氣候測驗點，製造業為 106.04 點，終結連 9 月上揚，轉為下滑 0.49 點，服務業測驗點 99.52 點，較上月增加 1.01 點，為連續 3 個月上揚，營建業測驗點則結束連 3 跌轉為上揚，台經院表示，製造業下滑主要是反映 2 月工作天數減少，看好未來半年製造業廠商比例已超過 5 成。閱讀全文...

華新科藉私募提高閎暉持股

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (25) 日公告，以 2.64 億元認購子公司閎暉 (3311-TW) 私募股 8000 張，平均每股價格 33 元，相較閎暉今日收盤價 34.2 元，折價約 3.5%，交易完成後，華新科持股閎暉比重由 15% 提升至 25%，共同強化車用市場布局。閱讀全文...