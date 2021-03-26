趙宇天轉泰福-KY榮譽董事長 執行長陳林正接任董座

生物相似藥廠泰福 - KY(6541-TW) 今 (26) 日宣布，董事長趙宇天為奠定公司永續發展基礎，實踐世代交替目標，將轉任榮譽董事長，並由現任執行長兼財務長陳林正接任董座一職，即日起生效。

趙宇天自行創業拓展製藥事業版圖超過 30 年，被視為藥界四大天王之一，其中看準生物相似藥的趨勢與前景，手上研發項目包括生物相似藥 TX01、乳癌生物相似藥 TX05 以及 TX04、TX16、TX52 等，其中 TX05 已順利解盲，有機會明年第 2 季取得藥證、第 3 季啟動銷售。

趙宇天指出，旗下產品將進入商業化，象徵已從研發公司轉為商業化公司，且台灣、美國聖地牙哥子公司均已打下基礎，隨著公司規模逐漸擴大，需要延攬新血接班。

陳林正去年底接任執行長，並於今日再兼任董座，他表示，未來發展方向仍以 TX01 與 TX05 獲得藥證、上市銷售為主，再者，繼續發展產品線上的其他生物相似藥產品，另外，會利用既有產品發展基礎及生物藥製程平台，透過與合作夥伴共同開發方式，擴展生物相似藥及新藥領域。

陳林正擁有哈佛大學法學博士學歷、Delos Capital Fund,LP 生技基金創辦人暨主管合夥人，也曾任高盛投資銀行董事總經理，並擔任泰福董事 6 年。