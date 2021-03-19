NFT加密藝術掀淘金熱 三大族群成最大受益者

NFT (Non-Fungible Tokens，非同質化代幣) 交易近來成為幣圈新寵，單個 NFT 最高售價紀錄不斷被打破，現在已衝上 6900 萬美元，持有 NFT 錢包也超過 100 萬個，隨著 NFT 崛起，加密藝術創作者、先期淘金者、名人等三大族群可望成為最大受益者。

NFT 具有非同質化、不可拆分特性，它可以和現實世界中的一些商品綁定，也就是發行在區塊鏈上的數位資產，像是藝術品、收藏品、遊戲道具、門票等，NFT 具有稀缺性，絕對無法複製，用戶只要有私鑰，即可完全擁有 NFT 產品。

目前有數十個 NFT 發行平台，其中，SuperRare 只允許少數人進入，須經過審核才能發行 NFT，前五名的藝術家銷售量都超過 30 萬美元。Nifty Gateway 也有白名單制度，但它有開放版本及空投機制，營運策略更加靈活，且用戶可持信用卡購買 NFT，因而帶來很多圈外用戶，目前來看，Nifty Gateway 有可能成為頂級藝術收藏品平台之一，成為 NFT 界的天貓。

至於 Rarible 平台，任何人都可以快速發行 NFT，透過虛擬貨幣 RARI 允許用戶改變協議，這個平台可望越來越繁榮，形成自己的交易生態，但交易過程容易出現兩個帳戶互相推升價格，恐無法反映真實的市場需求，規模類似淘寶。

在 Rarible 平台上，最近 30 天的頂級賣家，已銷售了 432 個 ETH，價值大約 80 萬美元，收入相當驚人。NBA 獨行俠老闆 Mark Cuban 也發行了自己的 NFT。

NFT 近來崛起銳不可擋，有哪些族群將成為受益者呢？首先是加密藝術的創作者，其中有一位藝術家 Beeple，他幾乎每天創造一個作品，堅持了幾十年，終於在加密時代獲得豐厚的回報，NFT 史上最貴的作品也是由 Beeple 創作的，價值 660 萬美元。

最早進入 NFT 領域的投資者也是最大受益者之一，一位 NBA TopShot 早期的玩家，他只用 600 美元就賺取到 900 萬美元。在這些受益者中，名人永遠不會缺席，包括 Mark Cuban、加拿大女歌手 Grimes(特斯拉執行長馬斯克女友)、投資家 Chamath(SPAC 之王) 等人。