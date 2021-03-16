馬斯克又添一加密資產新寵 聲稱將透過NFT賣歌

特斯拉 (TSLA-US) 執行長 Elon Musk 長期以來看漲比特幣及狗狗幣等加密貨幣，現在他關注的標的又多了一項：NFT(non-fungible tokens, 不可替換符記)。

馬斯克周一 (15 日) 在推文上說，他將「把一首關於 NFT 的歌作為 NFT 來出售」。這則推文附了一段大約 2 分鐘的視訊，視訊內容包括一首以 NFT 為主題的電子舞曲。

NFT 可算是近期最火熱的交易產品，如其字面所述，可以理解為獨一無二的加密數位產品，透過以太坊區塊鏈進行交易。也可以說，NFT 在本質上是授予買家對特定數位內容，例如歌曲、照片或視訊的所有權。

例如，Twitter 創辦人 Jack Dorsey 正在拍賣他的第一則推文，買進可成為這一數位資產的擁有者。上周四，NFT 形式的純數位作品就以 6900 萬美元拍賣售出。

(圖表取自 cryptoslam)

近期最火熱的 NFT 交易項目之一，是 NBA Top Shot 卡，這些虛擬卡片代表你可以買到儲存在區塊鏈上的籃球比賽經典場面，這一資產的所有權及稀缺性，因使用以太坊區塊鏈技術而獲得保障。如同一度流行的以太坊加密貓，目前以太坊上 NFT 交易額屢創新高，占以太坊總交易量的比重逐步上升。

(圖表取自 Piers Kicks)

馬斯克對 NFT 的興趣並不令人意外，之前他對比特幣也表達了濃厚興趣，特斯拉還在今年 2 月買入了價值 15 億美元的比特幣，並計畫未來將接受比特幣作為一種支付方式。

目前，馬斯克是否真的打算出售這首歌或附帶的視訊內容，也不清楚這件作品將在哪個 NFT 市場上架，或者這是否是他本人所創作的歌曲。