NFT掏金熱 投資人聚焦相關個股

席捲幣圈的非同質代幣（Non-Fungible Token，NFT）投資熱潮已延燒到股市，投資人目光開始聚焦線上藝術平台及 NFT 相關股票上，導致這些公司股票劇烈波動。

在新冠疫情期間，NFT 的受歡迎程度激增，投資人與 EFT 狂熱分子爭先恐後砸重金投資虛擬的 NFT。

航運與物流公司 Sino-Global Shipping America（SINO-US）宣布將與上市電子商務公司 CyberMiles 推出 NFT 交易平台後，周四（18 日）盤中股價一度狂飆 33%，終場翻黑小跌 0.35%，收 8.54 美元。該股在過去 8 個交易日累計大漲 85%。

不鏽鋼產品之製造商 ZK International Group（ZKIN-US）日前也宣布將與子公司 xSigma Corporation 開發 NFT 市場，周四盤中一度大漲 20%，終場小漲 0.80%，收 8.77 美元。

資安與物聯網公司 WISeKey（WKEY-US）也宣布將開發 NFT 應用程式，周四盤中一度漲逾 78%，終場上漲 64.37%，收 13.10 美元，盤後續揚 15%。

投資人也押寶與藝術相關公司，其中藝術品交易平台 Takung art Oriental Culture Holding（TKAT-US）周四早盤漲幅多達 79%，終場上漲 33.01%，收 30.6 美元，盤後漲幅未歇，仍上漲 17.2%。

Takung art Oriental Culture Holding 過去 5 個交易日漲幅達 700%。

中國藝術品電商平台 Oriental Culture（OCG-US）股價在過去 5 個交易日上漲 20%，周四開盤股票一度上漲 60%，但終場下跌 4.15%，收 10.16 美元。

害怕錯過 (FOMO) 開啟漲勢

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 表示，大眾對數位資產感興趣的一大力量，來自那些認為錯過投資比特幣的投資人，「大家買提供 NFT 公司的股票的感覺，就像有跟到投資比特幣一樣。」

不過 Forres 對 NFT 的長久發展仍持懷疑態度。