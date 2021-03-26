〈美股盤後〉拜登首場正式記者會登場 四大指數小幅收紅

蘇伊士運河封鎖後，週四 (25 日) 原油震盪走低，航空、郵輪股領漲，GameStop 暴漲，科技股殞落，拜登首場正式記者會登場，他將疫苗目標提高一倍，讚賞美國經濟發展，美股自連續兩日跌勢中反彈，四大指數小幅收紅。

拜登週四發表上任後首場正式記者會，這是過去 100 年來美國最遲的總統記者會。拜登將疫苗目標提高一倍，對經濟發展表示讚賞，還預告 2024 年他將角逐連任。

拜登週四發表上任後首場正式記者會 (圖片：AFP)

拜登還承諾，美國要在創新和基礎建設方面超過中國，以防止中國超過美國，成為世界上最強大的國家，但拒絕透露如何處理中國關稅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾接受 NPR 採訪時表示，隨著經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少債券購買。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四稱，參議院將迅速採取行動，解決美國與中國的競爭力問題。他還指示委員會起草旨在提高科學技術競爭力並對抗中國在世界舞台上的立法，可能包括為促進美國半導體製造和研究提供的資金。

此外，參議院週四以 92 票對 7 票通過將薪資保護計畫 (PPP) 延長至 5 月 31 日。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.25 億例，死亡數突破 274 萬例，美國累計確診超過 3004 萬例，累計死亡數超過 54.5 萬。

拜登設定新目標，執政 100 天之內將施打 2 億劑疫苗，比先前目標提高一倍。英國政府和歐盟委員會發表聯合聲明，雙方試圖達成疫苗供應協議，以解決疫苗供應爭端。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 199.42 點，或 0.62%，收 32,619.48 點。

標普 500 指數上漲 20.38 點，或 0.52%，收 3,909.52 點。

那斯達克指數上漲 15.79 點，或 0.12%，收 12,977.68 點。

費城半導體指數上漲 5.91 點，或 0.20%，收 2,959.88 點。

標普 11 大板塊以通訊服務、資訊科技 2 大板塊收黑，金融、工業和材料領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42%；臉書 (FB-US) 下跌 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.0034%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.32%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.33%。

道瓊成分股多收高。Nike (NKE-US) 下跌 3.44%；波音 (BA-US) 上漲 3.25%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.69%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.34%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.62%。

費半成分股漲跌互見。美光 (MU-US) 上漲 1.31%；AMD (AMD-US) 下跌 0.34%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.032%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.14%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.85%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.079%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.10%。

個股消息

盤後時段，Fed 表示，只要大型銀行通過今年的壓力測試，將從 6 月 30 日起恢復正常股息支付和股票回購。富國銀行 (WFC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 等銀行股盤後上漲。

《消費者報告》指出，iPhone 12 Pro Max 為年度最佳智能手機之一，也是 2021 年最受好評的 iPhone 機型。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42%。

華爾街逢低買入之下，GameStop (GME-US) 暴漲 52.49% 至每股 183.75 美元。該股週三暴跌 33.8%，迎來 7 週來最慘的單日表現，主因是令人失望的第四季財報，不少 Gamestop 董事會成員將退出，以及華爾街分析師下調其股價評級。

波音 (BA-US) 上漲 3.25% 至每股 247.19 美元。波音傳出可能會在五個月的停滯期後，週五盡快恢復其 787 夢幻客機交付。

Nike (NKE-US) 下跌 3.44%。Nike 去年因「人權問題」拒用新疆棉花的聲明近日被翻出，中國網友揚言拒絕使用 Nike 的產品。

美國軟體和服務公司 Palantir (PLTR-US) 週四上漲 3.20%。「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」增持約 120 萬股 Palantir 股票，該股週三跌至 21.88 美元，為自去年 11 月 23 日以來最低收盤價。

Northland Capital 分析認為，英特爾啟動代工業務的舉動，AMD 將從中受益。AMD (AMD-US) 下跌 0.34%、英特爾 (INTC-US) 下跌 0.032%。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 1.87%。該公司公佈的最新試驗結果，其新冠疫苗有效性為 76% (先前為 79%)。

經濟數據

美國 Q4 實質 GDP 季增年率終值報 4.3%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 2.3％，前值 2.4%

美國 Q4 核心 PCE 季增年率終值報 1.3％，前值 1.4%

美國上周 (3/20) 初領失業金報 68.4 萬人，預期 73 萬人，前值自 77 萬人上調至 78.1 萬人

美國上周 (3/13) 續領失業金報 387 萬人，預期 400 萬人，前值 412.4 萬人上調至 413.4 萬人

華爾街分析

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey ：「股市非常混亂，沒有真正的領先地位，一天的週期性行情有利，第二天則是科技股有利，但積極的一面是，沒有激進的賣壓。」

Verdence Capital Advisors 的投資組合策略主管 Megan Horneman 表示：「市場陷入停滯，它們仍在從美債殖利率走勢中尋找一些方向。在這一點上，我們正試圖收到更多的全球消息，這將是下一個催化劑。」