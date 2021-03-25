瞄準中小企業申貸商機 中華電攜中華徵信所推新服務

中華電 (2412-TW) 與 CRIF 中華徵信所今 (25) 日共同宣布，結合電信資料庫與徵信科技，推出電信信用計分卡服務，預計第 2 季上線並推廣給銀行業者，並鎖定中小企業貸款市場。

中華電與中華徵信所發展的電信信用計分卡服務，將徵信技術整合電信資訊，透過中小企業過去的付款歷史、電信營運表現及還款紀錄等資訊，分析企業客戶逾期繳款的可能性、電話連繫活躍程度等，並提供給銀行標準化分數與一站式信用評估報告，作為銀行業者進行貸款決策依據。

據經濟部中小型企業處統計，2020 年台灣市場有 97.65% 比例由中小型企業組成，不過中小企業資金來源穩定性低且不足，據中央銀行數據顯示，台灣中小型企業平均有 50% 以上資金來源為金融機構借貸，顯示台灣台中小型企業相當依賴銀行貸款。

此外，2020 年疫情席捲全球，中小型企業整體市場成長受到打擊，尤其觀光、住宿與餐飲業最嚴重，中小企業比重高達 99%，隨著貸款需求增加，不過中小型企業財務資訊相對不足，貸款容易碰壁，進而面臨資金周轉問題。

中華電業務執行副總經理馬宏燦表示，中華電長期深耕金融產業，透過 CRIF 中華徵信所的技術與中華電的龐大資料庫，能幫助更多中小型企業在台成長，加速金融科技服務發展。

總經理郭曉薇指出，透過長期與銀行夥伴的對話與服務，發現中小企業申貸困難是產業需要正視的難點，此次跨界合作，期待結合生態圈不同資源，匯集成金融創新服務基礎。