不等於成長股 新興股基金這樣挑

受到美國 10 年期公債殖利率走高影響，本益比較高的成長類股首當其衝，從 2 月中以來下跌 4.87%，落後於價值類股的上漲 4.42%。由於價格波動度較大的特性，許多人因此將新興市場股市與成長類股畫上等號。「鉅亨買基金」認為新興市場股票型基金不一定會受到長期公債殖利率升高傷害，選對基金更重要。

1. 成長類股漲上天，價值類股吹起反攻號角

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採羅素 1000 成長、羅素 1000 價值、MSCI 新興市場成長與 MSCI 新興市場價值指數，資料日期: 2021/3/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2006 年以來，美國成長類股與價值類股間的比值一路升高，更於去年 8 月來到歷史紀錄的 1.9 倍。而此趨勢不只發生在美國股市，新興市場股市也有一樣的趨勢，新興市場成長與價值類股的比值從 0.8 倍來到目前的 1.6 倍。回顧美國股市過去 42 年的數據，可發現成長與價值類股比值平均值為 0.9 倍，大部分時間比值都落在 0.7 倍至 1.1 倍之間（受限於資料編纂時間，我們以可取得時間較長的美國股市當參考）。當比值大幅偏離歷史平均後，之後往往快速下滑並回到正常範圍。以目前新興市場成長與價值類股比值來看，假設新興市場成長類股未來一年報酬率為 0%，新興市場價值類股未來一年必須上漲 43.3%，才能讓兩者比值回到正常範圍。

2. 別把新興市場股市與成長類股畫上等號

看到新興市場股市，許多人直覺的認為新興市場股市跟成長類股很相似，都是股價波動大且潛在報酬率高的資產。但細看新興市場股市的產業組成後，可發現新興市場股市中有不少價值型股票。新興市場組成權重較高的金融與能源類股，預估未來 12 個月股利率高達 4% 與 3.8%，權重較低的不動產與公用事業類股的本益比都只有 10 倍左右。新興市場股市並非都是超高本益比與超低股利率的標的，美國長期公債殖利率升高時，自然不會全都受傷。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場指數，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 害怕美國長債殖利率升高，新興市場價值類股打頭陣

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

繼第三輪紓困案後，拜登政府又準備提出基礎建設投資計畫，美國經濟成長率有可能進一步上修，迫使美國 10 年公債殖利率突破 2% 大關。假設美國 10 年公債殖利率升高至 2%，本益比較高的成長類股進一步下跌機率高，價值類股反而有機會受益於更強勁的經濟成長與獲利預估，股價不跌反漲。上表為台灣核備可銷售的新興市場股票型基金中，基金持有價值類股比重前 10 者，害怕美國長期公債殖利率進一步升高的人，可以此為參考。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

成長換價值，新興市場基金不懼公債殖利率上行

新興市場成長與價值類股比值與美國股市一樣，都於去年下旬創下歷史最高值。我們預料該比值將逐漸回歸正常，加上美國經濟成長上修與長期公債殖利率升高的壓力，新興市場價值類股潛在表現優於成長類股。

鉅亨精選基金

>> 景順開發中市場基金 A - 年配息股 美元

>> 安聯全球新興市場高股息基金 - AT 累積類股 (美元)

>> 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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