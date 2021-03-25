盤前財經大事搶先讀2021年03月25日

今日操盤前瞻

美國去年第四季 GDP

南非央行利率決策

法說會：和碩、南寶、中租 - KY

除權息：豆府、榮剛、神達、日揚、鋼聯

中概股跌幅擴大！SEC 通過修正案 更嚴格審查中企

週三 (25 日) 美國證券交易委會 (SEC) 通過「臨時最終修正案」，SEC 正針對哪些外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見。閱讀全文...

油價反彈！「大排長榮」堵蘇伊士運河 阻原油命脈

長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪 (Ever Given) 週二卡在蘇伊士運河轉彎不慎擱淺，狹窄的蘇伊士運河瞬間被堵，促使週三油價反彈。閱讀全文...

〈英特爾進晶圓代工〉斥資 200 億美元 亞利桑那州建 2 家新晶圓廠

英特爾週二 (23 日) 盤後宣布，將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。閱讀全文...

〈英特爾進晶圓代工〉晶片荒造就好時機！擴大委外又跨足代工 這次華爾街給讚

上任一個多月的英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 宣布一連串重振英特爾雄風的措施，將擴大外包規模，同時斥資 200 億美元在美國興建新廠生產晶片，在晶片短缺時期採用雙管齊下的策略，評論家認為時機再好不過。閱讀全文...

2 月 M1B 續創近 11 年來新高 央行：資金相當寬鬆

台灣央行昨 (24) 日公布 2 月金融概況，M1B 年增 18.57%，續創 2010 年 4 月以來高點，M2 年增 9.12%，更創 1999 年 8 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額較上月續增 450 億元至 2.81 兆元，續寫新高紀錄，央行指出，目前資金仍呈現相當寬鬆的局面。閱讀全文...

新纖去年 EPS 1.79 元登次高 擬配息 1.1 元寫新猷

新纖 (1409-TW) 昨 (24) 日公告去年財報，在本業回溫，以及處分廠房挹注下，全年稅後大賺 28.84 億元，改寫歷史新高，年增逾 6 成，每股純益 1.79 元則歷史次高；公司也大手筆，決議每股擬配發 1.1 元現金股利，創新高，以今日收盤價 15.05 元計算，殖利率高達 7.3%。閱讀全文...

〈國泰金看經濟展望〉台股今年不會泡沫化 明年一項指標牽動是否債務危機

國泰金 (2882-TW) 昨 (24) 日發表台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強表示，縱使台灣景氣持續改善，預估台灣央行今年還是不會升息。至於股市有沒有可能泡沫化？徐之強認為，今年有基本面支撐，台股還不會泡沫，但明年比較不確定，若公司獲利沒跟上資產價格，債務與泡沫危機有可能爆發。閱讀全文...