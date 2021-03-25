〈台股盤前要聞〉英特爾進軍晶圓代工、M1B創近11年新高 今日必看財經新聞

台股盤前關注財經重點，英特爾宣布啟動 IDM 2.0 戰略計畫，將在美國新建晶圓廠並跨入代工領域；台灣央行公布 2 月金融概況，M1B 年增 18.57%，續創 11 年來新高。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

〈英特爾進晶圓代工〉斥資 200 億美元 亞利桑那州建 2 家新晶圓廠

英特爾週二 (23 日) 盤後宣布，將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。閱讀全文...

〈英特爾進晶圓代工〉晶片荒造就好時機！擴大委外又跨足代工 這次華爾街給讚

上任一個多月的英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 宣布一連串重振英特爾雄風的措施，將擴大外包規模，同時斥資 200 億美元在美國興建新廠生產晶片，在晶片短缺時期採用雙管齊下的策略，評論家認為時機再好不過。閱讀全文...

2 月 M1B 續創近 11 年來新高 央行：資金相當寬鬆

台灣央行昨 (24) 日公布 2 月金融概況，M1B 年增 18.57%，續創 2010 年 4 月以來高點，M2 年增 9.12%，更創 1999 年 8 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額較上月續增 450 億元至 2.81 兆元，續寫新高紀錄，央行指出，目前資金仍呈現相當寬鬆的局面。閱讀全文...

新纖去年 EPS 1.79 元登次高 擬配息 1.1 元寫新猷

新纖 (1409-TW) 昨 (24) 日公告去年財報，在本業回溫，以及處分廠房挹注下，全年稅後大賺 28.84 億元，改寫歷史新高，年增逾 6 成，每股純益 1.79 元則歷史次高；公司也大手筆，決議每股擬配發 1.1 元現金股利，創新高，以今日收盤價 15.05 元計算，殖利率高達 7.3%。閱讀全文...

〈國泰金看經濟展望〉台股今年不會泡沫化 明年一項指標牽動是否債務危機

國泰金 (2882-TW) 昨 (24) 日發表台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強表示，縱使台灣景氣持續改善，預估台灣央行今年還是不會升息。至於股市有沒有可能泡沫化？徐之強認為，今年有基本面支撐，台股還不會泡沫，但明年比較不確定，若公司獲利沒跟上資產價格，債務與泡沫危機有可能爆發。閱讀全文...

友達今年以來加碼富采投控逾 6 億元 持股攀升至 7.87%

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (24) 日公告，為深化與關係企業富采投控 (3714-TW) 業務合作及長期股權投資，近一個月再加碼投資 3.02 億元，統計今年持續加碼，累計已投資約 6.04 億元，持有富采投控股權攀升至 7.87%。閱讀全文...

《天堂 2M》預約人數創台手遊紀錄 智冠今年 EPS 至少增 2.5 元

韓國遊戲大廠 NCSOFT 推出的手遊大作《天堂 2M》，事前預約突破 352 萬人次，創台灣手遊史上最高紀錄，遊戲並於昨 (24) 日正式上市；據悉，未來該款手遊在金流、部分行銷及客服業務上，與智冠 (5478-TW) 合作，法人估《天堂 2M》今年將貢獻智冠 EPS 至少 2.5 元起跳。閱讀全文...

三應用需求旺 上銀看好今年毛利率向上成長

上銀科技 (2049-TW) 昨 (24) 日召開法說會，董事長卓文恒表示，近來包括半導體、5G 應用與工具機設備等，需求都不錯，今年工具機產業景氣可望優於去年，目前大型滾珠螺桿、線性滑軌等元件，交期都長達 5.5-6 個月，看好在漲價效益帶動下，今年毛利率將較去年成長。閱讀全文...