新纖去年EPS 1.79元登次高 擬配息1.1元寫新猷

新纖 (1409-TW) 今 (24) 日公告去年財報，在本業回溫，以及處分廠房挹注下，全年稅後大賺 28.84 億元，改寫歷史新高，年增逾 6 成，每股純益 1.79 元則歷史次高；公司也大手筆，決議每股擬配發 1.1 元現金股利，創新高，以今日收盤價 15.05 元計算，殖利率高達 7.3%。

新纖去年第四季營收 94.78 億元，季增 26.7%、年增 17.6%；稅後純益 6.64 億元，季減 8.7%、年增 215%，每股純益 0.42 元；新纖去年營收 321.29 億元，年減 14%、但稅後純益 28.84 億元，年增 60.9%，每股純益 1.79 元。

新纖去年下半年在整體紡織市況回溫、油價反彈下，帶動化纖產品量價回溫，稼動率回到高檔，工程塑膠也隨車市同步好轉，帶動製造本業大舉好轉。

此外，新纖轉投資的光學膜廠友輝 (4933-TW) 去年因宅經濟帶動筆電及等 IT 產品需求，營收獲利貢獻增加；另一轉投資新光證券，也受惠台股市場交易熱絡，加上處分杭州廠房挹注，帶動新纖全年獲利衝上歷史新高。

在獲利衝高下，新纖也大手筆，決議每股發出 1.1 元的現金股利，創歷史最佳，配發率逾 6 成，優於過去 2 年水準，對此，公司透露，主要是去年考量疫情及大環境不確定性，配息較低保留現金，但今年狀況較明朗好轉，因此決定多配一點回饋股東。

新纖也同步公告，決議與持股 85.02% 的子公司新科光電，簽訂股份轉換契約案，新纖將支付現金對價 2.32 億元，收購新科光電 1288.58 萬股，本案完成後，新科光電將成為 100% 持股之子公司。