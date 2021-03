投資人變賣SPAC股票 華爾街投機熱潮降溫

特殊目的收購公司(SPAC)在今年初時,首日交易熱潮或股價漲逾 30% 已是司空見慣,但由於許多透過 SPAC 借殼上市的公司遭到大幅變賣,股價有所回落,顯見 SPAC 熱潮逐漸降溫。

據金融市場平台 Dealogic 與市場數據,本周開始上市交易的 15 家 SPAC 中,有 14 家交易首日收盤價低於其 IPO 價格每股 10 美元。也有不少借殼上市公司股價跌破發行價。

SPAC 是沒有營運業務的空殼公司,透過 IPO 募資以收購有前景的未上市公司,再一同上市。

SPAC 在被其他公司借殼上市之前,IPO 價格通常都接近 10 美元。然而因為投資人猜測 SPAC 可能會讓熱門公司借殼上市,所以過去幾個月以來股價不斷被炒高。

本月迄今為止,漲幅最大的是 Supernova Partners Acquisition Co II Ltd 在 3 月 1 日的 3.5%,相比之下,今年 1、2 月的最大漲幅分別是 Altimeter Growth Corp 2 的 32.5% 與 CM Life Sciences II Inc. 的 24.9%。

根據 SPAC Research 提供的數據,今年到目前為止,約有 294 家 SPAC 公司募資 957 億美元,另外有 229 家 SPAC 公司在 IPO 前的募資金額超過 58 億美元。

避險基金公司杜邦(DuPont Capital)的 SPAC 投資組合經理 Harris Arch 表示,SPAC 在 IPO 階段可以募集的資金是有限的,並非無窮盡的。

新上市股票的不穩定表現有可能放緩其他新股 IPO 的速度,因為投資人可以用低於 10 美元的價格購買現有的 SPAC 股票,而不會以 10 美元價格購買親的 SPAC 股票。

投資人也開始對市場在 SPAC 宣布收購目標後的反應感到擔憂,例如 Thoma Bravo Advantage 與 aws Spitfire Acquisition Corp 在確認收購目標後股價下跌。

隨著 SPAC 股價漲幅與先前兩位數的漲幅形成鮮明的對比,Arch 說:「這幾個月來所見的熱潮、興起與貪婪已迅速離開市場。」