航空迷注意！長榮航將開辦機長、空服員體驗營2.0

長榮航空 (2618-TW) 今 (11) 日宣布，由於去年舉辦五星級航空職人體驗營深受好評，為回應盛情的航空迷們，將從 4 月 17 日起至今年底於例假日開設機長、空服員體驗營 2.0，由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，3 月 12 日起開始接受報名，額滿為止。

長榮航指出，去年首度舉辦航空職人體驗營，機長體驗營開放報名不到 5 天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿，各界希望加開梯次的呼聲不斷，為滿足廣大民眾的需求、並善用疫情期間設備能量，將再度舉辦航空職人體驗營 2.0，分別為機長體驗營 37 梯，名額為 296 名，空服體驗營 19 梯，名額 570 名。

長榮航強調，在捍衛飛安、精進服務之餘，也負起企業的社會責任，希望以寓教於樂的方式讓民眾實際參與機長、空服員養成教育的機會，並與消費者溝通傳達品牌形象，希望藉此吸引更多優秀的人才投入航空相關產業。

長榮航空機長體驗營 2.0 內容將濃縮為半日的精華課程於每周六舉辦，計有 37 梯次，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多僅容納 4 名學員，主要的課程內容由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器，並著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可實飛時間長達 30 分鐘，較 1.0 版多了一倍的時間。

學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境，長榮航也規劃將模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、長榮航空獨家精美紀念品，贈予每位學員留存紀念。

而空服體驗營 2.0 則採隔周每周六舉辦一梯次，整日的課程將延續先前各項深受學員喜愛的實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備，增加學員的操作體驗時間。