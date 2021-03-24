〈茂達法說〉DDR 5電源管理晶片打入英特爾新平台 明年Q2放量

類比晶片廠茂達 (6138-TW) 今 (24) 日受邀參加法說會，董事長王志信表示，隨著 DDR5 將在年底進入量產，茂達也切入支援 DDR 5 的英特爾(INTC-US) Alder Lake 平台，成為台廠唯二供應商之一，預計明年第二季可放量出貨。

王志信指出，DDR 4、DDR 3 的電源管理晶片因整合在主機板上，採購由代工廠決定，無須經過特定驗證，競爭較為激烈，也是茂達既有產品，月出貨量約 500-1000 萬顆。

不過，由於 DDR 5 速度、效能同步提升，對電源要求更嚴苛，電源管理晶片也不同於以往整合在主機板，而是直接整合在 DRAM 模組中，茂達目前也已通過驗證，為台廠唯二通過的供應商之一，目前全球通過總家數不到 10 家，進入門檻相對較高，有助優化產品銷售單價。

執行副總盛剛表示，DDR 5 產品應用大致分為伺服器、消費電子兩區塊，茂達選擇深耕消費領域，是該領域中進度比較快的廠商，目前已掌握標準品、超頻 (Overclocking) 領域，預期年底隨著英特爾 Alder Lake 新平台問世，業績可明顯放大。

茂達也持續開發 CPU VCORE 晶片，終端產品今年底、明年初上市，預期上市後 6-9 個月開始貢獻營收。

王志信也透露，根據全球三大 PC 品牌廠釋出的訊息來看，需求直到 2022 年仍樂觀，客戶也強調他們的訂單是 Real(真實的)，而茂達在風扇馬達驅動晶片市占率已接近 6 成，也將全力支援客戶，目前已確定下半年產能較上半年多。