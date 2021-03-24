股神巴菲特大砍銀行股失策 估損失100億美元

波克夏海瑟威 (BRKA-US) 董事長兼執行長巴菲特 (Warren Buffett) 去年對銀行股熱情熄火，大幅減持銀行股，而據巴隆周刊 (Barron's) 報導，估計，鑒於近幾個月銀行股強勁反彈，巴菲特損失約 100 億美元。

波克夏在去年出售摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、PNC 金融服務集團 (PNC-US) 和 M&T 銀行 (MTB-US) 的持股，同時減持長期持有的富國銀行 (WFC-US) 股票。

出售銀行股是巴菲特去年投資失誤之一，此外在去年 4 月航空股位於低點時，出售約 60 億美元的股票，結果至此之後四大航空股翻漲近一倍。

巴菲特掌管波克夏 2,900 億美元的股票投資組合，但去年未趁股市劇烈波動大舉收購，還賣出逾 80 億美元持股。

波克夏去年分別在電訊商威瑞森通訊 (VZ-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 投資 80 億與 50 億美元，另外還買進 3 家不同的製藥商股票，價值約 20 億美元，結果只有雪佛龍的投資明顯成長。

波克夏仍持有美國銀行 (BAC-US) 逾 10 億股，價值約 380 億美元，以及少量的紐約梅隆銀行 (BK-US) 與美國合眾銀行 (USB-US) 持股。此外波克夏長期持有大量美國運通 (AXP-US) 股份，價值 210 億美元。

去年出售銀行股之前，波克夏對所有銀行股曝險部位相對高，只有花旗 (C-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 除外。巴隆表示，巴菲特也許認為鑒於去年經濟疲軟，波克夏的銀行持股曝險部位過高，巴菲特並未立即回應。

摩根大通與富國銀行因屬最大減持部位，而引人注目。波克夏持有約 6 千萬股的摩根大通股票，去年年初價值 80 億美元，以及持有 3.45 億股富國銀行股票，價值約 180 億美元。

摩根大通持股部位已在去年第二季與第三季出清殆盡，當時每股不到 100 美元，但如今股價約為 150 美元。波克夏其中一位投資副手 Todd Combs 是摩根大通董事會成員。據估計 Todd Combs 及 Ted Weschler 兩位巴菲特的投資副手共同管理波克夏股票約 10% 投資組合。

波克夏從第二季開始穩步減持富國銀行股票，截至去年底僅剩 5,200 萬股，期間富國銀行平均股價為 26 美元，最近則漲至 39 美元。波克夏持有富國銀行股票已 30 年。

2019 年 2 月巴菲特曾向 CNBC 解釋喜歡銀行與其他金融機構的原因，他說：「在我看來，這些股票價格合理，非常好投資。而且他們比其他同樣優秀的股票來得便宜。」

巴菲特當時向 CNBC 表示他特別喜愛摩根大通，出自於對執行長戴蒙（Jamie Dimon）的欽佩，並說當沒有早點買摩根大通是愚蠢的。

巴菲特當時還建議，考慮到摩根大通的財務表現──2018 年有形股權回報率為 17%，高於競爭對手──股價應該至少是帳面價值的 3 倍，使其股價超過 170 美元。巴菲特當時的眼光沒錯，因為摩根大通股價最近創下 161 美元的歷史新高。