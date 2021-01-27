微軟、超微財報報喜 台廠營運添動能

微軟 (MSFT-US)、超微 (AMD-US) 財報優於市場預期，在遠距商機帶動下，微軟雲端業務保持強勁，也激勵超微筆電、伺服器等 GPU 繳出亮眼成績，超微總裁兼執行長蘇姿丰更看好筆電、GPU 需求延續至上半年，首季營運將淡季不淡，台廠供應鏈也可望同步受惠，營運再添動能。

蘇姿丰表示，今年上半年超微各項業務包含個人電腦 (PC)、遊戲、GPU 等都可望保持成長，其中遊戲、低階 PC 晶片供給仍吃緊，預期供不應求狀況至少持續到今年上半年，伺服器也可望在雲端、資料中心需求提升下，保持成長。

隨著超微看旺筆電需求，台廠供應鏈華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 等品牌廠業績也可望淡季不淡，連帶筆電代工廠廣達 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW) 同步受惠，廣達、仁寶日前均表示，訂單已看到今年上半年。

微軟同樣在遠距商機帶動下，逆勢繳出亮眼成績，旗下 Azure 雲端營收成長幅度達逾 5 成，超越市場分析師預期的 42%，營收更連續 14 季交出雙位數成長，市場認為，微軟雲端業務將保持高度成長，台廠供應鏈鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達都將受惠。

另一方面，微軟近年也持續擴大全球資料中心布局，去年更宣布將在台灣設立全球第 66 座資料中心，落實資料中心在地化，估計在 4 年內將創造新台幣 3000 億元商機，也將為台廠營運再添動能。