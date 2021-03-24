供應鏈危機未解 本田宣布減產延至4月初 現代汽車也挫著等

本田汽車周二 (23 日) 表示，由於貨運、車用晶片短缺等供應鏈問題，北美工廠停產將延長實施至 4 月初。此外，車用晶片庫存較高的現代集團 4 月起也將面臨晶片短缺問題。

由於供應鏈問題未解，本田宣布減產計畫將延續至下周。該公司上周表示，受到疫情、港口貨運堵塞、車用晶片短缺以及德州暴雪影響，大多數北美廠本周需減產，連帶影響其餘工廠的生產狀況。

目前供應鏈問題已不僅僅侷限於車用晶片，汽車業正面臨四面楚歌的局面。

此外，據金融時報周二引述消息人士報導，晶片端缺問題將蔓延至韓系車廠，由於車用晶片庫存已逐漸耗盡，現代汽車集團 4 月恐面臨產能問題，目前已開始減少不受歡迎車款的產能，並削減一些生產線周末的班次。

豐田汽車 (Toyota) 上周表示，由於德州暴雪影響塑膠零組件供應，肯塔基州、西維吉尼亞州和墨西哥的 4 家工廠將減產。

全球第四大車廠 Stellantis 上周末則警告，供應鏈危機打擊旗下高利潤的皮卡產能。福特 (F-US) 也受波及，無奈表示 F150 皮卡也將進一步減產。

Stellantis 表示，密西根州和墨西哥的廠房中正在生產的 Ram 1500 Classic 皮卡正等待零件到廠， 只要晶片抵達，將會完成最終組裝並運送至經銷商手中。

汽車業除了上述面臨的供應鏈問題外，還因為車用 MCU 大廠瑞薩電子廠房發生火災受到進一步打擊。研調集邦 (TrendForce) 表示，瑞薩預估一個月內將復工，不過恢復至原先產能可能需耗時 3 個月。