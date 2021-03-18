汽車業添新愁！德州暴雪衝擊化工廠產能 豐田美墨廠因塑料短缺宣布減產

日經 (Nikkei) 周三 (17 日) 報導，豐田汽車美國、墨西哥的四家工廠將減產，主因於上月德州暴雪電網崩潰，石油鑽井、煉油廠、化工廠皆受波及，導致汽車塑料零件供應中斷。

根據報導，幾家豐田廠房上周四已開始調整產能，預計這些陷入缺料問題的工廠將閒置大約 10 天直到 4 月初為止。目前豐田北美生產計畫將維持不變，具體減產影響尚不明。

受影響的豐田廠包括美國生產 Camry、RAV4 等車款的肯塔基廠，以及生產 Tacoma 皮卡的加州廠和墨西哥瓜納華托廠，這些廠房減產也將影響美國西維吉尼亞發動機工廠。

供應商鏈消息人士表示，德州停電導致化工廠杜邦與等業者用於生產汽車座椅等塑料零件的產能受阻。

另據華爾街日報 (WSJ) 報導，陶氏化學 (DOW-US) 財務長 Howard Ungerleider 表示，受暴雪衝擊，該公司產能要到 3 月底才會回升至 8 成。

Ungerleider 說，由於北美產能下滑，亞洲與歐洲塑膠價格已開始上漲，而暴雪造成的供需失衡需要 6 個多月的時間才能恢復。

WSJ 指出，停電致使化工業者需耗時處理原料更換以及設備維護，預估供應鏈衝擊將持續數月，為汽車業自疫情復甦之路增添新障礙。