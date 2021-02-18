巴菲特、先鋒集團兩大股東減持  蘋果股價跌破上升趨勢線 

蘋果公司 (AAPL-US) 兩大股東揭露近期減少持股後，其股價周三 (17 日) 跌抵一個月低點，並在過程中貫穿 50 日均線和上升趨勢線這兩個關鍵支撐。

蘋果股價周三收盤跌 1.76% 至每股 130.84 美元，盤中跌幅一度深達 2.1%；盤後股價持平。

在這個過程中，蘋果也跌破 50 日移動平均線，是去年 11 月 23 日迄今首次跌破此關卡。50 日移動均線為判斷短期趨勢的指標，高於此水準代表股價將向上行，反之代表未來走勢可能陷入疲態。

但更令多頭擔心的是，蘋果股價跌破從去年 3 月疫情最嚴重時期低谷所展開的上升趨勢線，也就是判斷趨勢多空的技術分析依據。根據風行超過一個世紀的道氏理論 (Dow Theory)，上升趨勢線被貫穿，就代表新的下降趨勢或許正要出現。

「股神」巴菲特職掌的波克夏海瑟威周二揭露上季減持蘋果部位，從 9 月底的 9.443 億股降至 12 月底 8.8714 億股，占流通在外股數的比率從 5.55% 下降到 5.28%。

儘管減持部位，波克夏仍是蘋果第二大股東。而且拜蘋果股價在去年第 4 季大漲 14.6% 之賜，這些持股價值不降反升，從 9 月底的 1093.6 億美元增加到 1177.1 億美元。

不只波克夏，蘋果最大股東先鋒集團 (Vanguard Group) 上季也把蘋果持股減少 2551 萬股，目前共持有 12.6 億股，占蘋果流通在外股數的 7.48%。

蘋果周三還遭遇另一項利空，開發人氣遊戲「要塞英雄」的 Epic Games 拉長戰線，在歐盟對蘋果提起反壟斷訴訟，指控該公司不只妨礙、甚至扼殺了在蘋果 App Store 發行 app 和收付款項的競爭。

蘋果股價今年來挫跌 1.3%，但過去三個月來上漲 9.4%，同期那斯達克 100 指數上漲 14.3%、道瓊工業指數漲 6%。