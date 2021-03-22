Fed鮑爾國會作證、美國經濟指標、持續關注美國長期公債動向

上週的日美經濟政策備受關注

上週，美國舉辦的聯準會。在這次會議中美國決定維持現在的經濟政策。另外，備受市場關注的聯準會成員的經濟展望，雖然 GDP 成長率上修，但是基準利率將維持零利率到 2023 年。



受其結果影響，除了美國股市堅挺以外，美國公債殖利率也隨著上漲。



【FOMC 參與者的 GDP 成長率展望】



這次的會議和上次相比，2021 年的成長率會大幅上漲。

(資料來源: FRB)

【FOMC 參與者的利率展望（上次和這次相比）】



雖然和上次相比稍微有些變化，但是展望內容還是維持現在利率到 2023 年為中心。

(資料來源: FRB)

另外在日本也舉辦了日本銀行的經濟政策會議，並發佈了經濟政策的「檢查內容」，決定修改政策。修改內容是關於買入 ETF 時，刪除了原來「一年中原則上是 6 兆日圓，其上限為 12 兆日圓」中的原則上是 6 兆日圓，並允許長期利率的變動幅度為上下 0.25％等。內容大概都是事前報道的相關內容。關於買入 ETF，被認為只會買入與指數構成產品最多的 TOPIX 有聯動性的，受其影響日經平均下跌。

美國公債殖利率持續上漲基調

上週一週股市雖然有強勢支撐，但是上漲低迷，美國公債殖利率依舊慢慢上漲。



外匯市場中，除了美元受美國公債殖利率上漲的影響，堅挺上漲以外，以美國為首的主要國家的中央銀行都表示會維持寬鬆經濟政策，受其影響，新興國家的貨幣也比較強勢。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



因為有期待經濟恢復、擔心美國政府的財政惡化、允許 FED 物價上漲等各種原因，以長期公債為中心呈上漲趨勢。

(資料來源: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY)

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】



用 3D 圖表來看殖利率曲線圖的話，可以看出長期公債呈上漲趨勢，可以更容易掌握到現在的走勢。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

這週關注鮑爾主席國會作證、美國經濟指標、以及美國長期公債的動向

這週鮑威爾主席將會出席國會作證。從上週的新聞發佈會的內容來看應該不會有太大偏離，不過，根據發言內容市場也有可能會做出過激反應，所以還需要多加注意。



另外，美國也將會發佈耐用品訂單以及個人消費支出、新屋銷售等經濟指標。因為疫苗接種有進展，對經濟復甦的期待感也很強，所以經濟指標對市場的衝擊並不會太大，但是這些指標都是把握美國經濟情況時的重要指標，還需要多加關注。



市場依舊會關注美國長期殖利率的動向。要看股市和外匯市場做出什麼樣的反應，能否維持上漲走勢。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了美元堅挺上漲以外，日圓和瑞郎也呈現強勢走勢。相對來說，歐元以及英鎊、澳元等都比較疲弱。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: FRB)

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，維持強勢到前一週的美元也上漲失速。另外，因為對經濟復甦的期待感，商品市場走勢堅挺，所以，加元和澳元等資源國家貨幣也出現了強勢上漲。 而日圓、瑞郎依舊疲弱。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

資料來源：FRB

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，大方向中依然是日圓和瑞郎比較疲弱，而美元、加元、英鎊依舊保持強勢。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

點差查看【即使外匯強弱圖表】

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



上週的美國股市整體上雖然有很強的支撐，但是後期上漲受阻

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指大概也是保持上漲走勢，但是在週末呈現上漲受阻的局面。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週亞洲、大洋洲的股指中不但中國的股指疲軟，整體上都是低迷，但是，新加坡股市維持了上週的堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要產品波動相關性來看，除了 USDJPY 以外的美元直盤貨幣對的相關性都比較高，兌美元都呈現了相同走勢。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

從美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間的相關性來看，美元 / 日圓和日圓交叉盤之間的相關性很低，而日圓交叉盤之間（除 ZAR/JPY 以外）的相關性很高，日圓交叉盤的波動都比較接近。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，雖然還可以看出一些相關性，但是與上週相比都比較低，所以可以看出股市和外匯市場已經沒有太大的相關性了。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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