萬海看今年「審慎樂觀」 仍有四大挑戰

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (23) 日召開法說會，對於 2021 年展望態度相對保守，定調今年市況「審慎樂觀」，還是有挑戰，無法看太遠，原因在市場變動太快，需觀察疫情變化，同時，年後租船租金漲得多、油價成本上揚以及運價確實有看到部分壓力等四大挑戰。

萬海說明，農曆年後雖然幾個港口仍輪流塞港，使美國線呈現長約「簽得蠻順利」的市況，不過，東南亞運價指數在年後漲勢趨緩，顯示運價已看到壓力，未來運價走向將取決是否有更多航商投入，同時，比較大的挑戰還有，年後租船租金漲得多、油價成本上揚等。

據 Alphaliner 報告，萬海指出，今年運力仍略高於貨量增長，預計運力年增 3.7%，而貨量年增 3.4%。

萬海去年美國線營收占比達 21.6%，運力一周約 6000-7000 TEU 左右，目前已達 13000-14000TEU，為因應亞洲到美西市場客戶強烈的運送需求，3 月中旬起，擴大為每周 4 班的定期航班，並已開始擴大船隊計畫，自去年至 2023 年共將交付 32 艘新船舶，包括 8 艘 3,036TEU 船舶、12 艘 2,038TEU 船舶，以及 12 艘 3,013TEU 船舶。

同時，萬海董事會已通過 9 艘 1.3 萬 TEU 新購船預算，交期尚未確定；造櫃方面，萬海自去年第四季開始多達 13.4 萬 TEU 造櫃計畫，預計於第二季底前交付完畢。

截至去年底止，萬海旗下共 119 艘營運船舶，以亞洲航線為主力，亞洲區貨量占營運比重達 74%，於亞洲市場占有率達 15%；萬海指出，現已有 40-50 艘租船和 20 艘需汰舊換新，建造自有船舶進口攻退可守，可藉此因應市場變化、降低固定成本，也可藉中國出口和區間航段網絡來加速遠洋貨載的發展。

萬海去年稅後純益 113.17 億元，年增幅 216.67%，如市場預期寫下歷年來獲利新高紀錄，稅後純益 5.1 元，擬配發每股現金股利 1 元、股票股利 1 元，合計股息 2 元。