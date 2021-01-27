萬海12艘新造船簽約 明年Q4起交船

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (27) 日宣布，繼 2018 年 11 月向 Japan Marine United Corp (JMU)訂造 8 艘新船後，今日與 JMU/Nihon Shipyard Co Ltd. (NSY)簽約訂造 12 艘 3013 TEU 全貨櫃輪，預計於 2022 年 10 月底起陸續交船並投入營運。

萬海表示，此次 12 艘新船合約每艘造價 4710 萬美元，總金額 5.65 億美元，約新台幣 157.86 億元，購船為集團現有船隊配置和長期發展計畫。

萬海強調，未來隨著新船陸續投入，將可更提升船隊效能，並可在更充分的量能下開發市場、提升競爭力，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。

除了新船約簽訂，萬海日前也公告，為因應營運需求，向中國國際海運集裝箱購買共 5 萬 TEU 貨櫃，平均單價為 2835 美元，總金額為 1.42 億美元 (約新台幣 39.59 億元)。

萬海去年第四季合併營收 283.3 億元，季增 44.08%，年增 50.08%，創單季新高，而全年更首次衝破 800 億元關卡達 822.65 億元，年增 12.77%，寫新紀錄，展望 2021 年，法人認為，缺櫃現象已確定至少將延續至第一季底，運價短期仍可望維持高檔，而長期上萬海積極買船訂櫃，顯示對長期市況前景樂觀看待。