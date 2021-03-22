傳LG電子恐將放棄出售 直接結束智慧型手機業務

在先前，有報導稱，因連續多年出現虧損，該公司為了止血，正在考慮出售或關閉旗下智慧型手機業務部門，並且正在與多個潛在買家進行談判。不過，據知情人士在週一 (22 日) 表示，LG 可能將會直接關閉智慧型手機業務，而不是進行出售。

有知情人士表示，LG 電子曾與德國福斯汽車和越南最大民營企業集團 Vingroup 針對智慧型手機業務出售事宜進行談判，但最終似乎以失敗告終。在找不到買家的情況下，該公司很可能選擇關閉相關產線，並退出該項業務。

LG 電子執行長在一月份曾表示，有許多的選擇仍在討論中。據悉，該公司原先計畫於今年上半年推出旗艦手機 Rainbow，以及新的卷軸手機 Rollable，不過，如今相關計畫皆已經停止。

LG 電子表示，該公司當前必須理智評估行動通訊業務的競爭力，並且作出最佳選擇。目前該公司正在審慎研究及評估所有可行方案，選項包括維持現狀、縮小事業規模、甚或出售等。該公司也提到他們對於所有可能性都保持開放態度。

LG 電子執行長 Brian Kwon 也在一封發給員工的電子郵件當中提到，不論該部門的命運如何，行動通訊的同仁仍將留有他們的工作。

報導指出，自 2015 年第二季以來，LG 的行動相關業務一直處於虧損狀態。在去年，LG 的累計運營虧損達到近 5 兆韓元 (44 億美元)。