〈焦點股〉國泰金領軍攻堅 股利題材加持站回所有短均

台股今 (23) 日走勢震盪，上檔遇壓拉回盤整，電子股漲勢收斂，但金融股仍是買盤的焦點，其中，國泰金去年稅後純益 527 億元創新高，總經理李長庚表示，將建議加發現金股利，激勵國泰金股價漲逾 2%，最高達 47 元，站回所有短均，富邦金也有 1% 以上的漲幅，買氣相當熱絡。

國壽去年稅後純益大幅年成長 38%，稅後純益以 527 億元創新高，因此，國泰金稅後純益衝高到 760 億元，創下歷史新高，年成長 19%，每股純益 (EPS) 達 5.41 元亦是新高。此外，李長庚透露，公司發放股利，將參考近期上市櫃公司的配發率，由於去年獲利提高，將建議董事會加發。

在加發股利的預期帶動下，國泰金今日吸引資金湧入，上漲逾 2%，股價一度來到 47 元，收復所有短均，午盤成交量已超過 6 萬張，較昨天全日倍增；富邦金也漲逾 1%，最高站上 55.1 元，買氣強強滾。

此外，開發金、永豐金、合庫金、中信金、遠東銀、元大金等都穩步守在盤上。

富邦金以每股 13 元公開收購日盛金在外流通的過半數股權，將在今天下午 3 時 30 分截止。富邦金受海內外投資收益大進補，在人壽獲利大舉灌注下，金控 2 月自結稅後純益 182.95 億元，年成長 245%；累計前 2 月稅後純益 385.3 億元，年成長 160%，每股純益為 3.77 元，為唯一 EPS 大賺超過 3 元的金控。