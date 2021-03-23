中華電5G創新應用將輸出海外市場 全年營收貢獻年增10倍

中華電 (2412-TW) 在今年智慧城市展展出 17 項智慧創新應用，包括 10 項 5G 創新應用及 7 項智慧城市應用，其中 5G 創新應用未來將輸出印尼、泰國、越南等東南亞市場，看好今年相關智慧應用營收貢獻，有望年增 10 倍。

中華電在今年智慧城市展中，以「多元智慧串聯城市無限未來」為主題參展，共展出 17 項智慧創新應用，10 項 5G 應用及 7 項智慧城市應用，董事長謝繼茂今日也親自出席展覽。

行動分公司總經理簡志誠表示，今年共有 6 項領域產品將輸出海外市場，包括智慧農業、雲網融合、智慧安防、智慧桿、智慧照護、智慧流通等，且海外鎖定東協市場。

中華電預期，由於去年已開拓印尼、泰國、越南等市場，今年再導入 5G 相關智慧解決方案，看好今年 5G 智慧應用營收貢獻，有機會年增 10 倍。

企業專網方面，簡志誠指出，今年中華電與政府、企業合作的專案超過 30 項，領域除涵蓋 5G 企業專網外，還有智慧應用，各專案營收規模約幾百萬元至上億元，加上部分智慧工廠布局已見成效，預估今年企業專網營收貢獻可達數十億元。

中華電響應政府政策，與經濟部中小企業處聯手推動新創產業發展，展出林口新創園建置的全國第一座 5G SA n79 網路設備，透過 5G 資通訊建設、加速器推動及場域實證，支援企業多樣化應用需求，提供 5G 實驗專網解決方案。