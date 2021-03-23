〈台股盤中〉半導體+金融股飆 難敵櫃買翻黑 大盤回測16200點

美股四大指數齊揚，尤其費城半導體指數狂飆超過 2%，激勵台股半導體族群今 (23) 日也同步走高，晶圓雙雄的台積電最高重登 600 元、聯電也漲約 2%，加上金融股助攻，加權指數最高大漲超過 160 點、衝到 16351.38 點，但櫃買指數創高後翻黑，拖累大盤漲勢收斂至僅上漲約 2、30 點至震盪，回測 16200 點保衛戰。

台股在台積電、聯電和鴻海等走堅帶動，加上 IC 設計在作帳行情價活蹦亂跳，包括點晶、沛亨亮燈漲停，凱鈺大漲超過 8%，威盛、凌陽也都勁揚 5%，帶動加權指數早盤一度大漲 162 點，收復 5 日線約 16200 點。

金融股也是買盤聚焦所在，國泰金挾可望加發現金股利的利多，大舉吸金勁揚超過 2%、衝高到 47 元，收復所有短期均線，同步帶動富邦金也漲逾 1%，開發金、合庫金、中信金、遠東銀、元大金等都穩步紅盤之上。

不過，盤中上櫃的貨櫃航運、光電股開高走低，航運股中的正德翻黑後一路下殺，一度被打入跌停，捷迅、陸海、中菲行都跌 2-3% 不等；而光電股的李洲也亮燈跌停，雷笛克光學、先進光、智晶、光耀、安可、新鉅科等都下挫 3-6% 不等，拖累櫃買指數率先翻黑，最深跌約 1%。

台股今天早盤延續昨日反彈走勢往上走高，不過遇壓後指數拉回盤整，主要是台股靠近 2/26 跳空缺口的 16322 點套牢壓力區，若要突破上檔賣壓，需要攻擊量出現，不過今天爆量盤整，顯示追價意願有限，預期隨著季底作帳倒數，作帳是否轉為結帳值得關注，短線將震盪加劇。