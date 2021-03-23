資金流動性支撐 特別股可望先蹲後跳

美公債殖利率攀升引發全球股市震盪，柏瑞投信表示，隨著新冠疫苗施打、美國力推 1.9 兆美元刺激方案，預料將有利於美國經濟復甦動能增強，儘管有美債殖利率攀升不確定性干擾，但在流動性充裕的情況下，特別股可望在修正後重新獲得資金青睞。

柏瑞投信指出，在疫苗施打和刺激政策消息釋出後，市場情緒轉為觀望，2 月份特別股與公債的信用利差已接近持平，其中特別股的利差已較先前高位收斂，但此水準與近年低位仍有段距離，在市場追逐收益、流動性充沛的背景下，特別股利差仍有收斂空間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，預期美債殖利率短期間再大幅攀升的機率不大，而目前美國聯準會 (Fed) 支撐經濟、維持寬鬆政策的態度並未鬆動，因此特別股償付能力的風險攀升機率不高，有助於維持市場信心、幫助特別股還有利差收斂的空間。

在信用評等方面，根據 Bloomberg 統計，截至今年 2 月底止，共有 2 檔特別股的信用評等被調升、6 檔特別股被調降，但信評被調降的件數已較去年峰值明顯回落；至於初級市場需求部分，2 月仍持續有新股發行，且較往年同期相對熱絡，顯示市場需求仍有。

馬治雲指出，近期特別股價格修正的幅度其實並不明顯，指數也已逐步回升，零售投資人的恐慌情緒亦降溫，特別股已回到合理評價，加上市場流動性無虞，預期可望吸引中長期投資買盤陸續歸隊。