〈台股盤前要聞〉2月外銷訂單連12紅、鼎元傳引進富采勢力 今日必看財經新聞

台股盤前要聞關注九大重點，由於科技貨品接單續強，2 月外銷訂單寫下連 12 紅紀錄；鼎元即將進行董事改選，市場傳富采有意進入取得一席董事。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

2 月外銷訂單連十二紅、年增 48.5% 續創歷年同月新高

經濟部統計處昨 (22) 日公布 2 月外銷訂單，在全球景氣逐漸復甦，加上遠距設備、宅經濟、新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，國際原材物料行情走揚，也激勵傳統貨品接單續增，單月外銷訂單達 425.9 億美元，月減 19.2%、年增 48.5%，連 12 紅，續創歷年同月新高。閱讀全文...

強強聯手 鼎元董事改選 傳引進富采勢力

市場傳出，LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 有意進入 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，取得一席董事席次，由於鼎元今年將進行董事改選，傳言引發市場想像，對此，鼎元表示，對於任何能讓公司更好的合作，都不排除，富采則回應，不評論市場傳言。閱讀全文...

TPK-KY 處分 Canoo 180 萬股普通股 持股比例降至 3.48%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (22) 日公告，處分美國電動車新創 Canoo (GOEV-US) 普通股約 180 萬股，處分利益 900 萬美元 (約新台幣 2.54 億元)，宸鴻表示，主要是實現投資收益，處分完成後，持股 Canoo 比重將降至約 3.48%。閱讀全文...

金管會出重手嚴管 KY 股 緊盯股東設質比高與持股驟降公司

KY 股地雷連環爆，金管會主委黃天牧昨 (22) 日於立法院財委會表示，會從個案中歸納通則，精進對會計師、券商等各方面監理，KY 公司今 (2021) 年的第 2 季財報就必須經會計師「查核簽證」，進一步精進強化的監理措施本季會再陸續上路，其中包括緊盯股東設質比高與持股驟降的公司。閱讀全文...

飛捷訂單需求回溫 啟動兩階段調漲 漲幅 5-10%

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 董事長林大成表示，目前需求回溫，加上在零組件價格上漲的壓力下，啟動二波調漲，第一波針對新客戶新訂單調漲，今年已先漲，第二波則針對舊客戶訂單，預計 5 月出貨時調漲，兩波分別漲幅介於 5-10%。閱讀全文...

瑞薩火災需一個月時間復工 汽車生產恐再受衝擊

日本車用 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas) (6723-JP) 在 21 日 (週日) 表示，該公司生產車用半導體等的最主要據點、日本茨城縣的「那珂工廠」，在 19 日因發生火災所導致的停工問題，復工作業約需花上一個月左右時間。閱讀全文...

國泰金去年獲利創新高 總座：將建議加發現金股利

國泰金 (2882-TW) 昨 (22) 日舉行法說會，受惠國壽投資收益增加，推升國泰金去 (2020) 年稅後純益創新高，談到股利政策，總經理李長庚表示，仍將以現金股利為主，因獲利上升，會加發股利，但最後還是要以董事會通過為主。閱讀全文...

威盛去年 Q4 業外大進補 全年 EPS 9.57 元創新高

威盛 (2388-TW) 昨 (22) 日公布去年財報，儘管去年本業呈現虧損，但受惠出售無形資產予轉投資公司上海兆芯，業外大進補，挹注單季獲利大躍進，年增 914 倍，每股純益 9.28 元，全年也達 9.57 元同創歷史新高。閱讀全文...

微星去年三率三升 EPS 9.42 元寫 20 年新高 擬配 6.1 元股利

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 昨 (22) 日公布去年財報，受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益 79.59 億元、年增 42.5%，創歷史新高，每股純益 9.42 元，改寫 20 年新高，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.1 元現金股利，以今日收盤價 165.5 元計算，殖利率 3.68%。閱讀全文...