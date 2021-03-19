台股跌逾200點摜破月線 外資狂砍387億元 三大法人賣超403.87億元

美債殖利率竄升，科技股遭空軍狙擊，台股今 (19) 日面臨萬六保衛戰，權值股幾乎全面倒地，加上 0050、0056 等上市 ETF 成分股調整於盤後生效，使得尾盤最後一筆爆出近 700 億元大量，加權指數壓低下跌 217 點，收 16070 點，摜破 10 日線及月線支撐。三大法人合計賣超 403.87 億元，其中外資狂砍 387 億元。

觀察籌碼面，外資昨天才終止連 3 賣回補逾百億元，今天又轉為賣超，大砍台股 387.43 億元；投信則轉為買超，敲進 3.29 億元；自營商與外資同調，賣超 19.76 億元。三大法人合計賣超 403.87 億元。

台積電 17 日除息行情失靈後，在外資不斷賣超下，股價連日走跌，面臨貼息窘境，今天再次摜破 600 元關卡，終場下跌 1.8%，收全場最低 591 元。鴻海面臨漲多回檔壓力，今日崩跌逾 4%，收 123.5 元；聯發科、台達電、聯電、大立光也有 1-2% 的跌幅。

品牌廠華碩、宏碁受財報亮眼、股利政策、顯卡漲價等三大利多題材護身，連袂漲逾半根停板，華碩股價衝上 8 年新高，終場收 377.5 元；宏碁尾盤拉高，站上 30 元關卡，創逾 3 年新高。隨著比特幣持續飆漲，中國顯卡傳出將全面調漲報價，漲幅上看 1 倍，激勵挖礦概念股映泰、承啟、麗臺均攻上漲停價位。

運輸族群今日表現有撐，隨著散裝航運市況回溫，BDI 指數周四再漲逾 5%，顯示大型原物料海運需求強勁，四維航、志信亮燈漲停，正德、台航、慧洋 - KY 也表現亮眼；航空雙雄迎接台帛旅遊泡泡及疫苗運送商機，同步量價齊揚，連袂上漲 1-2%。