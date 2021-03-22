爭奪5G龍頭寶座！三星拿下日本電信巨頭5G合約

週一 (22 日) 三星電子宣布，該公司已經拿下日本主要電信業者 NTT docomo 的 5G 設備合約，向中國華為、瑞典愛立信和芬蘭諾基亞爭奪 5G 龍頭寶座。

週一 (22 日) 三星電子宣布，該公司已經拿下日本主要電信業者 NTT docomo 的 5G 設備合約，向中國華為、瑞典愛立信和芬蘭諾基亞 (NOK-US) 爭奪 5G 龍頭寶座。

三星電子官網宣布，該公司與 NTT docomo 開展 5G 合作，將通過其採用 O-RAN 等 5G 創新技術為 DOCOMO 提供支持，以向用戶提供豐富的 5G 服務。

NTT DOCOMO 副總裁兼無線接入網開發部總經理 Sadayuki Abeta 稱：「我們很高興與三星合作進行下一階段的 5G Open RAN，並加快在全日本範圍內擴展 Lightning Speed 5G 覆蓋範圍。」

三星電子日本副總裁兼網路部負責人 Satoshi Iwao 提到：「很高興成為 DOCOMO 5G 網路的一員，並期待繼續合作，為他們的客戶推進 5G 創新。」

諾基亞還是 NTT docomo 的 5G 設備供應商。Dell'Oro 副總裁兼分析師 Stefan Pongratz 表示：「NTT docomo 與三星之間的協議意義重大，此合作宣布鞏固三星作為 5G RAN 主要供應商的地位。」



三星去年 9 月取代諾基亞，贏得美國 Verizon 的 66 億美元 5G 合約，合約有效期從去年 6 月 30 日至 2025 年 12 月，引發世人關注。

三星還加入歐洲的 5G 競賽，包括和西班牙電信 (Telefonica) 和法國 Orange 洽談。

本月 18 日，三星擠下了華為與加拿大電信運營商 SaskTel 簽訂 5G 獨家供應合約，三星計畫最快明年開始為 SaskTel 提供 5G 商用服務，持續向中國華為、瑞典愛立信和芬蘭諾基亞爭奪 5G 龍頭寶座。