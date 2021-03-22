外資聯手內資大舉敲進面板三虎逾16萬張 加碼多檔金融股

台股今 (22) 日一舉收復月線及 10 日線，萬六關卡失而復得，終場收 16189 點，三大法人賣超 24.7 億元，外資聯手內資大舉敲進面板三虎，合計買超逾 16 萬張，外資並加碼多檔金融股，調節台積電、代工廠等電子股。

今日三大法人僅自營商站在買方，買超 26.48 億元，外資持續賣超 50.85 億元、投信同步賣超 0.43 億元，三大法人合計賣超 24.7 億元。期貨方面，外資減碼 2440 口，空單未平倉口數 24953 口。

外資今日大舉買進面板三虎，買超群創 8.5 萬張居冠、彩晶 3.4 萬張、友達 6860 張；買超航運族群長榮、陽明，分別買進 7.1 萬、1.5 萬張；另外也鎖定金融股，包含開發金、永豐金、國泰金等均買超逾 9000 張，其他個股包括鴻海 3.3 萬張、聯合再生 2.3 萬張、聯電 1.5 萬張。

外資提款標的鎖定電子股，調節台積電 8763 張，飛宏逾 1 萬張、欣興、英業達、和碩、仁寶均逾 6000 張，其他個股中，新光金 8799 張、期富邦 VIX 也遭調節超過 7000 張。

投信跟進外資同步加碼面板雙虎等電子股，友達 6180 張、群創 3547 張、聯電 3830 張、鴻海 2210 張，長榮、華航、開發金、金居、南茂、台半等也有逾千張。

投信賣超中鼎 5072 張居冠，其次為創見 2662 張，欣興、華邦電、台塑、美律、宏捷科、金像電等都遭調節逾千張。

自營商買超標的包括群創、長榮、彩晶、友達、南紡、聯電、英業達、長榮航、緯創；賣超標的則有宏基、正文、旺宏、亞泥、兆豐金、華邦電、元太、光磊、精成科、南亞等。