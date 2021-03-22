【日盛投顧】月線附近震盪

◆盤勢分析

1. 美股四大指數漲跌互見，台股早盤一度遭遇賣壓，所幸在陸股開盤後出現強勁反彈，也帶動台股加權指數在低檔出現買盤急拉，指數收盤再度收復月線，OTC 指數漲幅比集中市場來的小。盤面多方資金聚焦航運、面板、塑化、太陽能、金融及水泥高殖利率股，終場指數上漲 118.98 點，漲幅 0.74%，收在 16,189.22 點，成交金額為 3,349.59 億元。三大法人合計賣超 24.7 億元：外資賣超 50.76 億元、投信賣超 0.43 億元、自營商買超 26.49 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：收盤站上月線，下檔支撐為前低約 15,700 點附近，壓力為 16,400 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 仍是向下死亡交叉，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數上漲 0.28%，收在 200.43 點。短線支撐為 197 點附近，壓力為 202 點附近。

4. 台股選股方向可留意 NB、軟板、設備、金融、航運及原物料族群。

結構類股輪動快速，選股不選市

1. 航運：受惠國際海運貨櫃需求暢旺，報價持續上漲，2609 陽明上周五公布亮眼的財報，周一股價攻上漲停再創本波新高，帶動同族群 2603 長榮及 2615 萬海聯袂攻上漲停，貨櫃三雄成為周一台股最亮眼族群，除此之外航空股 2610 華航及 2618 長榮航股價也再創本波新高。

2. 面板：市調機構 Westview 表示 3 月份面板報價反應第二季缺料問題，大尺寸面板第一季平均漲幅高達 10～18%，預期 4、5 月面板價格續漲，因此面板雙虎獲利直接受惠，3481 群創股價攻上停，2409 友達股價再創本波新高。

3. 水泥：農曆春節過後復工潮重新啟動，大陸區水泥報價將開始反彈，1101 台泥公布每股將配息 3.5 元，現金殖利率在 8% 左右，股價開盤開高大漲，再創今年新高，也帶動 1102 亞泥股價同樣創今年新高。

4. 操作建議：美債殖利率上漲的問題在未明顯停歇前，國際股市仍會動盪，台股加權指數周一收復月線，就台股技術面，短線上極有可能在月線附近震盪，月線為多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、軟板、設備、金融、航運及原物料族群。