〈台股盤後〉台積電翻紅回神 傳產、航運助陣 萬六失而復得

台股今 (22) 日開盤隨即失守萬六，在權王台積電午盤後強勢翻紅，傳產金融、航運族群竄出頭，低接買盤承接強勁，大盤強勢翻紅往上攻，重回萬六，大漲逾百點，終場收在 16189.22 點，上漲 0.74%，站回 10 日線與月線，成交量 3322 億元。

電子三王中，鴻海表現最強勢，大漲超過 5%，收在今日最高點 130 元；台積電開低震盪走高，持續陷貼息，不過午盤過後買盤力道強勁，強勢翻紅走高，漲幅逾 1%，季線失而復得；大立光表現疲軟，終場收跌逾 1%，收在 3315 元；其他電子權值股方面，群創收在漲停價 18.85 元，創 6 年來新高，聯電、聯發科、國巨、廣達、台達電等均收紅。

傳產族群扮演多頭要角，水泥雙雄台泥去年每股純益 4.32 元，將配發 3.5 元現金股利，殖利率逾 8%，激勵股價跳空開高，大漲逾半根漲停，亞泥也有逾 3% 漲幅，嘉泥、建國、信大、國產同樣站穩盤上。

台塑四寶同樣表現不俗，台塑、台化、南亞漲幅逾 2%，台塑化同步收紅；金融指標股國泰金、富邦金、開發金、第一金均有逾 1% 漲幅。

航運股持續為資金追逐焦點，萬海、陽明、四維航、台航、長榮、中櫃全數漲停鎖住，華航、中航也有逾半根漲幅。

法人表示，台股在傳產股轉強下，加上投信季底作帳，指數站回 16200 點關卡，力守月線，不過近期全球股市震盪加劇，台股技術指標趨於弱勢，仍須提防短線震盪壓力。