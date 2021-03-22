鴻海、聯電雙強領軍 台股上漲118點收16189點奪回月線

美股四大指數上周五漲跌互見，台股今 (22) 日早盤遇壓，一度失守萬六，隨著鴻海、聯電等電子權值股強勢出頭，傳產族群同步撐盤，加上貨櫃三雄、面板雙虎等也獲買盤追捧，激勵指數翻紅，一舉收復月線及 10 日線，終場上漲 118.98 點，收在 16189.22 點，成交值 3322.01 億元。

權王台積電今日走勢震盪，早盤一度跌破季線，跌至 586 元，隨著部分買盤進場支撐，股價拉回平盤附近整理，終場小漲 0.3%，收 593 元；聯電跌深反彈，午盤漲勢逐漸放大，終場勁揚 4.6%，收 48.2 元。

觀察其他權值股表現，鴻海上周五整理一天後又重回法人懷抱，今日股價大漲逾 5%，終場收 130 元；不過，大立光、聯發科、華碩等電子股仍震盪走低；傳產方面，台塑、南亞、台化上漲逾 2%，買氣熱絡；金融股普遍走揚，其中以國泰金、第一金漲逾 1% 最為強勢，玉山金與華南金則偏弱。

航運股依舊是盤面亮眼，陽明 1 月純益 74.8 億元，年增高達近 30 倍，股價受激勵率先攻上漲停板 35.85 元，長榮、萬海也都亮燈漲停，航海王榮景再現；隨著 BDI 持續上漲，散裝航運市況熱絡，四維航、中櫃及台航也都攻上漲停價位。

面板市況目前依舊供不應求，整體產業上半年報價可望維持正向趨勢，群創近來獲投信買超，今日盤中吸引大量買盤進駐，直奔漲停價位 18.85 元，終場成交值達 72.7 萬張；友達也獲買盤追捧，漲逾半根停板，站上 20 元關卡，創近 10 年來新高。此外，偏光板廠誠美材亮燈漲停，收 13.1 元，寫近 2 年來新高。

台泥上周五公告去年財報，稅後大賺近 251 億元創歷史新高，每股純益 4.32 元，擬配息 3.5 元也是歷年來最佳；此外，台泥將砸百億元在高雄小港興建超級電池廠。在多項利多題材加持下，台泥今日帶量走高，一度逼近漲停，達 46.9 元，終場漲逾 7%，收在 45.8 元，成交值高達 10.1 萬張；亞泥也有 3% 以上的漲幅。