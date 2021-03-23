◆盤勢分析

1. 美國公債殖利率拉回抵銷了令人失望的房屋數據，另外市場傳出拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫，消息傳出後再度激勵買盤推升，終場美股收盤四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於 0.32% 至 2.2%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 3.12%，聯電 ADR 上漲 4.13%，特斯拉上漲 3.43%，蘋果上漲 2.6%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤站上月線，下檔支撐為前低約 15,700 點附近，壓力為 16,400 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 仍是向下死亡交叉，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數上漲 0.28%，收在 200.43 點。短線支撐為 197 點附近，壓力為 202 點附近。

4. 觀盤重點：美債殖利率持續上漲升破 1.7%，國際股市再度動盪，尤其科技股再度重挫，台股加權指數也難抵擋回檔的賣壓，再度摜破月線，就台股技術面，我們短線上若無法迅速收復月線，恐有再度引發賣壓回探前低至季線附近，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、軟板、鋼鐵、金融及高殖利率股。

5. 市場傳出，台灣 LED 龍頭 3714 富采投控擬與同業 2426 鼎元結盟，並將在 2426 鼎元今年董事改選中，取得至少一席董事席次，透過彼此產品互補效益，提升台灣 LED 產業全球競爭力。由於現階段 3714 富采檯面上並無 2426 鼎元持股，雙方後續是否有資本合作，進而引進富采進入鼎元董事會，市場關注。

6.IC 設計公司 6494 九齊科技去年度受惠於 MCU 產品線出貨量倍增，109 年營收 11.60 億元，相較於 108 年營收 10.44 億元成長 11％，EPS 也由 108 年 2.65 元攀升至 109 年 EPS 3.94 元。九齊科技 110 年 2 月的營收 0.81 億元相較於 109 年 0.41 億元成長 95％，累計 110 年 2 月營收 2.2 億元，相較於 109 年 0.96 億元年增 130％。

7. 市場傳出，2454 聯發科年底將推出的新款高階 5G 手機晶片，報價將超過 100 美元，是該公司歷來售價最高的手機晶片，而且未演先轟動，包括 OPPO、vivo 與小米等非蘋品牌大廠均釋出有採用意願。

8.KY 股 (第一上市公司) 問題頻傳，為避免投資人誤踩地雷，證交所訂定 9 大指標匡列出 20 檔示警股票，包括停止交易的康友 (6452-TW)，以及改列全額交割的凱羿 (2939-TW)、淘帝 (2929-TW)、英瑞 (1592-TW)，另外，矽力 (6415-TW)、世芯 (3661-TW) 則因股價飆漲被列為留意個股名單。

