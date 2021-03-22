台股漲逾百點收復月線 三大法人賣超24.7億元

台股今 (22) 日早盤遇壓，一度跌破萬六關卡，不過，權值股逐漸回穩，鴻海、聯電強勢出頭，水泥、航運等傳產族群也成為盤面人氣焦點，激勵指數翻紅，一舉收復月線及 10 日線，終場上漲 118 點，收在 16189 點。三大法人合計賣超 24.7 億元。

加權指數成交值 3322 億元。觀察籌碼面，外資上周五大砍台股 387 億元，今天續賣 50.85 億元；投信賣超 0.43 億元；自營商則買超 26.48 億元。三大法人合計賣超 24.7 億元。

權王台積電今日走勢震盪，早盤一度跌破季線，來到 586 元，隨著部分買盤進場支撐，股價拉回平盤附近，終場小漲 0.3%，收 593 元；聯電跌深反彈，午盤漲勢逐漸放大，終場勁揚 4.6%，收 48.2 元；鴻海上周五整理一天後又重回法人懷抱，股價強勢大漲逾 5%，終場收 130 元。

航運股再度成為盤面人氣指標，其中，陽明 1 月純益 74.8 億元，年增高達近 30 倍，股價受激勵率先攻上漲停板 35.85 元，長榮、萬海也都亮燈漲停，航海王榮景再現；隨著 BDI 持續上漲，散裝航運市況熱絡，四維航、中櫃及台航也都攻上漲停價位。

值得關注的是，電池模組廠新普旗下小金雞 AES-KY 今天掛牌上市，上演蜜月行情，股價表現強勁，收在 469 元，漲幅達 179%，超越母公司新普的 373 元。