智伸科去年獲利寫新高 EPS 7.19元 擬配息4元

智伸科 (4551-TW) 今 (22) 日召開董事會通過 109 年度財務報告，全年稅後純益 6.72 億元，年增 7.95%，並續創新高，每股純益 7.19 元，為史上第三高，董事會也通過擬配發每股現金股利 4 元，配息率 55.63%，以今日收盤價 179 元計算，現金殖利率 2.23%。

智伸科去年合併營收 71.6 億元，年減 5.91%，營業毛利 19.34 億元，年減 2.27%，毛利率 27%，年增 1 個百分點，營業利益 11.76 億元，年減 8.4%，營益率 16.43%，年減 0.45 個百分點，稅後純益 6.72 億元，年增 7.95%，每股純益 (EPS)7.19 元。

而智伸科去年第四季合併營收 20.46 億元，年增 3.78%，營業利益 4.41 億元，年增 49%，稅後純益 2.8 億元，年增 31.88%，每股純益 (EPS)2.57 元。

智伸科說明，去年第四季整體毛利率和營業利益率達 29.88%、21.54%，分別創 8 季新高、12 季新高，主要受惠全球新車銷售市場強勁回溫，再加上汽車產業加速朝向電動化、節能減碳的技術進程，使新車款導入包括缸內直噴引擎系統、汽油高壓泵浦和傳動系統 AT/CVT/DCT 滲透率持續增加。

另一方面，由於運動、電子和醫療各事業體的客戶拉貨力道同步提升，也緩和新台幣匯率升值波動、船運缺櫃、車廠晶片缺貨等因素對獲利的影響。

進入 2021 年後，智伸科認為，隨著美國新冠肺炎疫苗施打人數持續增加且施打進度穩定，有助於未來全球疫情蔓延的情勢逐步趨緩，在低利率、政府刺激政策、以及疫情改變消費者通勤習慣等利多因素下，為全球新車銷售市場營造良好的成長環境。

智伸科看好，全球新車銷售表現展望正向，各品牌車廠加速朝向引擎效能提升、新能源車及電動車等研發技術進程，挹注整體訂單良好的能見度。

智伸科嘉興新廠預計年底完工，預計明年可加入量產。