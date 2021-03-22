界霖去年Q4賺贏前三季 全年每股賺1.37元

導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (22) 日公布去年財報，受惠打線封裝需求自去年第四季起急遽升溫，對導線架需求也暢旺，帶動界霖去年第四季獲利 0.66 億元，每股純益 0.7 元，單季賺贏前三季 0.67 元，全年每股純益則達 1.37 元。

界霖董事會也通過去年盈餘分配，去年盈餘擬配發每股 1 元現金股利，並以資本公積發放 1.5 元現金股利，共發放 2.5 元現金股利，依今日收盤價 77.4 元計算，殖利率約 3.23%。

界霖去年第四季營收 12.76 億元，季增 28.11%，年增 14.54%，毛利率 17.4%，季增 2.17 個百分點，年增 1.84 個百分點，營益率 9.48%，季增 3.95 個百分點，年增 3.82 個百分點，稅後純益 0.66 億元，季增 230%，年增 247%，每股稅後純益 0.7 元。

界霖去年營收 43.47 億元，年減 2.49%，毛利率 14.4%，年減 1.5 個百分點，營益率 5.19%，年減 0.75 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年減 40.83%，每股稅後純益 1.37 元。

儘管上半年是傳統淡季，但受惠車用晶片需求快速復甦，打線封裝產能稼動率維持滿載，對導線架需求持續增加，界霖 1、2 月營收均創歷年同期新高，累計前 2 月營收達 9.35 億元，年增幅高達 52.39%。

展望今年，界霖受惠全球 IDM 大廠需求強勁，目前訂單滿手，導線架交期長達半年以上，為因應客戶需求也啟動擴產，可望進一步滿足客戶訂單，加上近期原物料成本不斷墊高，報價節節攀升，自下個月起正式漲價，今年整體產品結構可望呈現價量齊揚，營運也挑戰逐季成長，全年營運樂觀。