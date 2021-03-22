【Wen姐筆記】逃命波結束？觀察外資賣壓！當務之急搶回月線

台股上周五外資又倒貨 387 億元，加上富時指數盤後調整，加權指數跳空下跌 217 點，以 16070 點作收，摜破月線，日成交量又攀升 3972 億元! 再度瀕臨 16000 關卡保衛戰的台股，外資狂倒賣壓是否宣洩告一段落，以及新台幣匯率，將是觀察重點，多頭當務之急得儘速搶回月線，否則空方氣焰恐將升溫! 多空強弱分界為 16154 點! 關鍵點位為 15953、16023 與 16123 點。

多方今天如欲展開反攻，首先要守住的城池為 16100 點，兩端哨站為 16085 與 16123 點，如 16085 點仍宣告失守，提防空方發動攻勢! 但僅收上 16123 點，多方力道還是不足，最好能夠搶回 16154 點，多方還有機會發動奮力一搏! 如多方反攻力道強勁，最好能夠連 16200 點城池一舉收復，兩端哨站為 16183 與 16222 點，短多才可重啟北上攻勢!

但如 16085 點未能站穩，恐回測 16053 與 16000 點城池，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，逃命波結束，恐回測 15953 點與 15900 點城池，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，如棄守 15888 點，台股也將正式告別 16000 點!

台股上周五外資大賣 387 億元，今天觀察重點為外資賣壓宣洩是否告一段落，上周五外資賣壓集中的標的包括台積電、鴻海以及友達、群創等，今天能否迅速回穩，將是盤面觀察重點! 另外，如電子族群未能轉強，傳產與金融龍頭是否代之而起! 千萬不宜出現電金傳齊軟，則容易出現多殺多! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)