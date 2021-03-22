群創擴大布局非顯示領域商機 首推智慧液晶窗戶

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (22) 日表示，將智慧城市展中首次展示智慧液晶窗戶 (Smart LC Window) 技術展品，包含智慧調光窗戶、智慧投影窗戶等應用，拓展智慧建築新商機，並持續推動雙軌轉型，拓展非顯示器領域布局。

群創表示，隨著物聯網、人工智慧浪潮崛起，AI、IoT 整合將推動智慧城市再升級，根據研調機構 Applied Market Research 預估，2022 年智慧型窗戶市值將達 68.6 億美元，群創看準商機，將獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，推出智慧調光窗戶，可運用在大型落地窗、百葉窗、車窗等。

產品特色上，群創指出，智慧調光窗戶具有秒極響應 (<1 秒)、高通透 (穿透率介於 0.5%-70%)、節能降耗、自然採光、無色偏、無尺寸限制等特性，也可搭配智慧感測器與物聯網應用，達到隔絕光線與採光效果，未來也可望進一步進軍商業建築、機場、智能家居、智慧眼鏡等領域市場。

除了智慧調光窗戶外，群創也將推出智慧投影窗戶應用，透過獨家調光薄膜技術，可迅速切換智慧窗戶透明與霧態視野，達到兼具投影及保護隱私功能，應用範圍涵蓋辦公投影機、辦公隔板玻璃窗等，大樓廣告投影牆、高端商辦大樓、百貨櫥窗等也是未來商機。

群創總經理楊柱祥表示，群創持續從面板本業加值再造，將產品朝高附加價值方向發展，積極投入非顯示器領域，包含液晶平板衛星天線、X 光平板偵檢器到智慧液晶窗戶等，持續開拓更多新應用領域，將力拚到 2024 年非顯示器產品保持雙位數成長。