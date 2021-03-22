KD塗裝木皮板 啞光系列全新上市 引領建材界的最新風潮

KD 科定企業 (6655-TW) 為全球塗裝木皮板、木地板的領導品牌，在 2002 年成功研發出塗裝木皮板，擁有業界唯一的一條龍自動化生產線，以卓越品質及領先同業的研發技術，不斷推出健康環保兼具美學的綠建材，並獲得 ISO 9001、ISO 14001 等多項國際認證，提供消費者更舒適的居家生活品質。

近年來流行起「霧面」風格，從各式各樣的美妝品，到高級進口車，甚至是 3Ｃ產品，低調的「消光色」逐漸成為主流。KD 也搭上這波「Less is more」的風潮，推出新品 - 啞光塗裝木皮板，採用全新啞光塗裝技術，呈現木紋的細緻紋理，並有多種的深淺色系可搭配選擇，滿足各式裝潢風格。

每種材質給人的感受截然不同，而霧面相較於亮面，更能營造出細緻的高雅質感。啞光塗裝板為全霧表面處理，更真實貼近原木，觸感細膩溫潤，非常適合低調內斂的裝潢風格，應用於牆面、書櫃、桌椅、天花板等室內空間。在客廳電視牆或天花板上使用，容易營造出寧靜優雅的氛圍，讓人回到家就彷彿置身林中木屋，洗滌一天的疲憊。

KD 塗裝木皮板與木地板，全系列產品皆獲得健康綠建材標章，低甲醛守護消費者健康，同時通過防焰一級驗證，可有效延緩火勢蔓延，提升居家安全。KD 長期致力於環保建材，產品類別也不斷推陳出新，品質與服務深獲市場肯定，是居家裝潢的首選。KD 科定服務專線：02-2296-3999