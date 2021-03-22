折疊機推出？小米新品發表3月29日登場

週一 (22 日) 上午 10 點小米 (1810-HK) 在官方微博正式宣布，將於下周一 (29 日) 晚間 7:30 舉行春季新品「生生不息」發表會。市場猜測小米可能將推出新的旗艦機型，畢竟小米 11「超大杯」以及 MIX 折疊螢幕手機的傳聞已久。

資料來源: 小米官方

小米今日股價在消息公布前股價一度突破每股 27 港元，漲幅逾 3%，午盤時段則回到每股 26.85 港元，漲幅 2.3%。

週日 (21 日) 晚間小米創辦人雷軍在微博上發文稱「BIG NEWS，明天見」後，市場就在期待今日小米將公布的重量級訊息。而小米股價開盤就逆勢上漲，早盤股價也維持強勢格局。

市場之前就有消息人士爆料稱，小米 11 Pro 可能在三月底發布，這和 3 月 29 日時間點剛好吻合。根據了解即將推出的小米 11 Pro 很有可能會率先搭載三星新一代旗艦級圖像感測器 GN2，影像表現值得期待。

而既然作為春季新品發表會，小米將要推出的新產品應該不止一款，除了手機外，小米還有可能宣布全新小米筆電 Pro，以及平板、手環等產品。但實際情況還是要等待官方公布。

此外小米將於本週三 (24 日) 公布 2020 年年度業績。市場預期小米 2020 年第四季營收為 745.75 億人民幣，主要受智慧手機業務成長的推動；純益達 25.26 億元人民幣。預估 2020 年全年營收 2477.64 億人民幣，純益 135.31 億人民幣。