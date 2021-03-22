【袁志峰專欄】短線交易，關注科技股業績

今天推介 - 中石化 (386), 上日收市 $4.08

1) 股市前景

美國債息上升及美匯轉強都不利港股，剛結束的中美高層戰略對話也欠缺好消息，估計市場信心修復需時，港股短期內維持上落市格局，有業績支持而估值偏低的周期性股份可跑赢大市。今周市場焦點是科技股，百度 (9888) 明日掛牌，快手 (1024) 於周二、騰訊 (700) 及小米 (1810) 於周三、美團 (3690) 於周五公布去年全年業績。

今天推介是中石化 (386) — 中石化是上中下游一體化的能源化工國營企業，去年上半年收入同比跌 31% 至 1.03 萬億元人民幣，虧損 229 億元人民幣。下半年國際油價回升及國內經濟復甦對石油及化工產品需求有正面影響，預期中石化去年四季度及今年首季度業績顯著改善。現價對應市盈率 7.7 倍，市賬率 0.6 倍，估值吸引。建議買入，目標價 4.5 元，止損價 3.9 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 247 點，隨後反覆回落，最多曾跌 668 點，尾市略為反彈，收報 28990 點，跌 414 點或 1.4%，成交額按日升 18% 至 2062 億元，今月以來日均成交額 2102 億元。港股通南向資金轉淨賣出 33 億元，包括淨賣出 17 億元中海油 (883) 及淨買入 9 億元騰訊 (700) 股份。3 月至今累計淨賣出 117 億元。2 月淨買入 749 億元。全周計，恒指升 0.9%。

藍籌股 8 升 44 跌 3 持平。公布回購股份計劃的長實集團 (1113) 漲逾 7%，是表現最佳藍籌。其次是中華煤氣 (3) 升逾 1%。銀河娛樂 (27) 及海底撈 (6862) 跌逾 6%，是跌幅最大藍籌。其次是中石油 (857)、中石化(386) 及藥明生物 (2269) 跌逾 5%。中海油 (883) 跌近 5%。安踏體育 (2020)、長和集團(1) 及蒙牛乳業 (2319) 跌 4%。

恒生科指跌 1.4%，成份股 5 升 25 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、網易(9999) 及京東健康 (6618) 跌 2%，小米 (1810) 及阿里 (9988) 升少於 1%。明源雲 (909) 升逾 1%，是表現最好成份股。微盟集團 (2013)、比亞迪電子(285) 及阿里健康 (241) 跌 5%-6%，是跌幅最大成份股。其次是萬國數據 (9698)、眾安在線(6060) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。全周計，恒生科指升 1.1%。

板塊方面，燃氣及電力股上升。華潤電力 (836) 漲逾 13%，華能國際 (902)、新奥燃氣(2688) 及昆侖能源 (135) 升逾 2%。電訊、內房及中資金融股表現與大市同步。石油、晶片、醫藥、濠賭、有色金屬、航空及汽車股跑輸大市，跌幅居前。中國 3 大石油股跌 5%-6%。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及再鼎醫藥 (9688) 跌 5%。澳博 (880) 及永利澳門 (1128) 跌逾 6% 及 2%。紫金礦業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 跌 3%-5%。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211) 及長城汽車 (2333) 跌 3%-5%。中國 3 大航空股跌 3%-4%。

周五上証指數低開 1.1%，隨後窄幅震盪，午後受壓跌幅擴大，最多曾跌 2.1%，收報 3404.66 點，跌 1.7%。深証成指跌 2.6%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 40 億元，終結連績 8 天淨買入，3 月至今累計淨買入減至 145 億元，2 月淨買入 412 億元。全周計，上証指數跌 1.4%，深証成指跌 2.1%。

3) 個股訊息

中華煤氣 (3) 去年少賺 13.8% 至 60.07 億元，每股盈利 33.8 仙，派末期息 23 仙不變，全年派息維持 35 仙，連續兩年每 20 股送 1 股紅股。(信報)

紫金礦業 (2899) 去年錄淨利潤 65.09 億元(人民幣．下同)，較 2019 年增長 51.9%，每股收益 25 分，升 38.9%。集團營業收入達 1715.0 億元，增加 26.0%。期內黃金業務銷售收入佔總營業收入 61.3%，銅業務收入佔 19.3%，兩者毛利分別佔整體毛利的 34.4% 及 39.1%。(信報)

內地媒體 36 氪上周五引述知情人士消息透露，小米 (1810) 有意啟動名為「micar」的造車項目，最快 1 至 2 個月內立項，初步定位可能與小鵬汽車相似，項目將由聯合創辦人兼參謀長王川負責。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合：

anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK