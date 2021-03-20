疫情光環退色 消費類股何去何從？小摩點名哪檔買進、哪檔該避開

摩根大通告警，隨著經濟重新開放，消費類股將面臨更艱難的處境，尤其是居家用品製造商，因為去年疫情令他們銷售激增，接下來將面臨較嚴苛的同比結果。

摩根大通分析師 Andrea Teixeira 寫道，她對飲料、居家和個人護理產業都抱持謹慎看法。隨著債券殖利率提高，當前的升息周期對這些公司構成不利因素，運輸成本上升，以及 2020 年過後的廣告支出增加的需求也同樣不利這些公司。

但這並非表示所有消費類股都沒有具吸引力的股票。她調升 Keurig Dr Pepper (KDP-US) 評級，自「中立」調升至「加碼」，目標價自 33 美元上修至 39 美元，主張該公司 EPS 有百分比 2 位數的成長，值得更高的估值。此外，她指出，疫情期間有更多消費者添購居家咖啡機，這應可帶來長期助力。

相比之下，Teixeira 調降烈酒廠 Molson Coors (TAP-US) 評級，自「中立」降為「減持」，目標價自 45 美元下修至 43 美元。她寫道，該公司的估值仍具有吸引力，但鋁成本上漲將對該公司構成壓力，且位於德州的啤酒廠因暫停關廠和網路攻擊而多次生產中斷，所以全年 EBITDA 可能會低於公司財測與共識預期。

Kimberly-Clark (KMB-US) 的估值也不成問題，但 Teixeira 仍將其股價自「中立」降至「減持」，目標價自 144 美元降至 123 美元。儘管該公司聚焦在業務和創新上重新投資，可望長期推升銷售，但紙漿價格上漲是一大隱憂，可能會吞噬不久後的將來可見收益。