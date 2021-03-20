美國汽油需求反彈 3月接近往年正常水準

隨著經濟復甦與新冠疫苗接種，美國民眾再次走出戶外，GasBuddy 的最新數據顯示，3 月汽油需求已回升到接近正常水準，且周四（18 日）的汽油需求比前 4 個周四的平均水準高出 17.5%，未來將持續升溫。

GasBuddy 的調查數據顯示，最近一個周四的的汽油需求比新冠疫情封鎖前的最後一個周四高出 1.8%。該數據未經過季節性調整，2 月往往是需求較弱的部分。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 表示，過去幾周的需求出現令人印象深刻的反彈。他說，自今年 2 月 20 日以來，除了其中一個周日之外，每天都出現正向的百分比成長。推動需求的原因有很多，除了新冠疫苗問世之外，春假也可能是因素之一。

DeHaan 補充說：「以需求來看，現在才 3 月而已，這意味著我們離經濟復甦與夏季越來越接近，我認為各種跡象都表明需求將高於所有人的預期。」

不過需求回升仍面臨隱憂。目前全美各地區對企業及學校的限制各有不同，經濟復甦才剛開始，此外，突發事件也可能阻礙經濟反彈，如科羅拉多州與懷俄明州因暴風雪侵襲大停電，讓需求正回溫的航空業受到影響。

況且目前許多企業仍允許員工一周內有兩天在家工作，令人懷疑今年美國的汽油需求是否全面復甦。

美國汽車協會（American Automobile Association）發言人 Jeanette McGee 表示：「美國民眾 3 月的加油費與 2 月相比要高出 14%。隨著需求增加與汽油供應逐漸吃緊，我們預計未來幾周汽油價格將近一步上漲，而且幾乎沒有緩減的跡象。」

根據美國汽車協會數據指出，上周五美國汽油價格平均為 每加侖 2.886 美元，較去年同期上漲 31.4% 或 69 美分。