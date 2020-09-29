〈鴻海結盟國巨〉同欣電結合兩集團資源 可望切入更多新客戶

隨著鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW) 兩大集團進行策略結盟，市場看好，同欣電 (6271-TW) 因具備半導體特殊製程封裝技術，更跨足電動車、智慧醫療領域，有機會借助兩大集團資源，切入更多新領域與新客戶，挹注後市營運。

展望後市，同欣電指出，將與簽署公司合作，開發數位醫療、電動車、新世代通訊技術等領域，攜手合作切入相關領域，並在技術能力與關鍵零組件上發揮雙贏效果，共創更高產業價值。

智慧醫療方面，同欣電去年起切入美系客戶手持式超音波感測器，今年隨著客戶在台增加晶圓投片量，營收貢獻更顯著，預計該客戶將在下半年躍居成為前五大客戶，後續隨著醫院將舊有大型超音波感測器，替換成手持式，看好客戶明年銷售將達 6 萬台，較今年 2-3 萬台，逾倍數成長，成為新動能。

電動車方面，同欣電合併勝麗後，通吃全球前三大車用 CIS 客戶，並成為特斯拉主力供應商，未來在自駕車趨勢成形下，鏡頭畫素將提升至 200 萬以上，車用 RW(晶圓重組) 需求也可望逐步上升。

同欣電也積極布局新世代通訊，主要應用為美系客戶的低軌衛星，受惠客戶今年發射顆數破千顆，今年 RF(高頻無線通訊模組) 業績也將逾倍數成長，未來則隨著 6G 發酵，低軌衛星商機可望更龐大。

在鴻海、國巨兩大集團結合下，市場期待，鴻海除優先採購國巨集團零組件，也因鴻海客戶性質多元，有助同欣電拓展新客戶、新領域。