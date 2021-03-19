2023年底前不會升息？債市走勢表態：不相信

美債殖利率周四 (18 日) 持續攀高，聯準會 (Fed) 雖然周三釋出鴿派信號，但市場更在意聯準會允許通膨升溫的意願，似乎他們不相信聯準會有辦法一直持續低利率。

10 年期美債殖利率周四拉高至 1.75%，創 14 個月的新高，至午後稍微回落，但仍在 1.71 上方。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三會後重申，不急於退出當前的寬鬆政策，而 Fed 絕大多數官員，也預計在 2023 年之後才可能升息。但這只讓市場略微平靜了一天，美債周四仍遭拋售，債券價格與殖利率為反向走勢。

市場的焦點似乎已明顯轉向，更在意事實層面，也就是通膨正在發生。

富蘭克林鄧普頓固定收益集團投資長 Sonal Desai 認為，債市開始在意的事實是，通膨可能正在發生，這可能也因為聯準會保證他們樂於承受高通膨。

到目前為止，殖利率仍然相對較低，未構成經濟風險，尤其是在今年經濟有望爆炸性成長的預期背景之下。

10 年期美債殖利率近 5 日走勢 (圖表取自 CNBC)

Desai 指出，市場反應的影響將是陡峭的殖利率曲線，這僅意味著長短天期的殖利率之間利差更大，例如 2 年期與 10 年期美債。陡峭的曲線通常被視為經濟成長的積極信號。

美國銀行美國利率策略師 Ralph Axel 表示，市場對聯準會的聲明做出了回應，反應出人們不相信在當前情況下，2023 年之前能夠不升息。「我認為這是重點所在，這會抑制最初的市場反應。」

Axel 指出，市場正在應對「平均通膨目標」的實際含義。從長遠來看，這意味著更高的成長和更高的通貨膨脹，然後，意味著更高的利率。過去的經驗顯示，聯準會一旦面臨高通膨壓力，他們將開始緊縮。